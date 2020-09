Call of Duty Black Ops Cold War: Erstes Multiplayer-Gameplay geleakt

Die offizielle Ankündigung von Call of Duty Black Ops: Cold War ist noch gar nicht so lange her, da folgen schon die ersten handfesten Leaks zu dem neuen Ableger der CoD-Reihe. Nun ist bereits erstes Gameplay aus dem Multiplayer-Modus des Spiels aufgetaucht, das einige Details offenbart.

Erstes Gameplay zu Call of Duty Black Ops: Cold War

Zu sehen sind in dem Video scheinbar erste Ausschnitte aus der Multiplayer-Alpha von CoD Black Ops: Cold War. In einem 6vs6-Match treten hier augenscheinlich mehrere Streamer und YouTube gegeneinander an und spielen auf einer Nacht-Map um den Sieg. Darunter ist auch Dougisraw, von dem die versehentlich gestreamten Minuten wohl stammen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags ist das YouTube-Video mit dem Leak noch verfügbar:

Den bestätigten und geliebten Zombie-Modus bekommen wir an dieser Stelle zwar noch nicht zu sehen, einige spannende Details werden trotzdem sichtbar. Darunter ist die ziemlich coole Miami-Karte sowie ein neuer VIP Escort-Modus. Ansonsten erinnern viele Features an den Vorgänger CoD Modern Warfare.

Call of Duty: Black Ops Cold War jetzt vorbestellen: Preorder gestartet!

Beachtet: Für das geleakte Material besteht keinerlei Bestätigung seitens Publisher Activision. So oder so handelt es sich zudem um Alpha-Gameplay, es folgen also noch zahlreiche Optimierungen und Anpassungen bis zum Release des finalen „Call of Duty Black Ops Cold War“ am 13. November 2020.