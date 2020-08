Wenn es einen Modus gibt, der über die Jahre in Call of Duty unfassbar große Beliebtheit erlangt hat, dann ist das der Modus Zombies. Erstmals zu sehen war der Zombies-Mode in Call of Duty: World at War. Zuletzt durften wir in Call of Duty: Black Ops 4 gegen scharen von Untoten und anderen Konstrukten antreten.

Call of Duty: Black Ops Cold War erhält kostenlose DLCs

Da stellt sich doch sogleich die Frage, wie es nun mit einem Zombie-Modus in Call of Duty: Black Ops Cold War aussieht. Und es sieht verdammt gut aus!

Zombies-Modus in Call of Duty: Black Ops Cold War sicher!

Die Activision-PR hat bestätigt, dass der Zombie-Modus mit Koop ein Teil des Spiels sein wird. Die Fans können also aufatmen. Laut Activision wartet „ein brandneues Zombies-Erlebnis“. Sie erklären zudem:

„Call of Duty: Black Ops Cold War bietet zudem ein Battle Pass-System und ein fortlaufendes Angebot an kostenlosen Inhalten nach der Veröffentlichung, einschließlich Multiplayer-Maps und -Modi, Zombies-Erlebnissen und einem ansehnlichen Programm von Community-Events im Spiel.“

Allzu sehr gehen die Entwickler hier noch nicht ins Detail, doch die Zombies-Kampagne ist somit erst einmal offiziell bestätigt. Was es mit der neuen Zombies-Erfahrung auf sich hat, müssen wir also noch abwarten.

Außerdem wird das Spiel in drei unterschiedlichen Editionen ausgeliefert. Ihr könnt sie schon jetzt vorbestellen. Der neue CoD-Blockbuster erscheint am 13. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Die PS5- und Xbox Series X-Version wurden noch nicht final terminiert.