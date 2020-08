Dataminer haben schon jetzt alle Editionen von Call of Duty: Black Ops Cold War geleakt. Die entsprechenden Daten haben sie in den Einträgen von Call of Duty: Modern Warfare Season 5 gefunden.

Wie CoD-Tracker via BKTOOR berichtet, gibt es drei verschiedene Editionen von „Black Ops Cold War“:

Standard Edition

Cross-Gen Bundle

Ultimate Edition

Black Ops Cold War: Standard Edition und Preorder-Bonus

Bei der Standard Edition handelt es sich um die reine Spielversion ohne großen Schnickschnack. Es ist das Game für die PS4, Xbox One und den PC.

Wichtig ist jedoch, es gelten Vorbesteller-Boni: Wer eine der Editionen im Vorfeld kauft, soll Zugang zur Beta erhalten. Das gilt auch für die Standard Edition. Außerdem gibt es für Vorbesteller Frank Woods, den Operator für Modern Warfare und Warzone. Das Standard-Paket und die Cross-Gen-Edition sollen zudem ein Waffen-Paket enthalten. Es wartet also:

Early Access für die Open-Beta

10 Stufen für CoD: MW und Warzone

Operator Frank Woods für CoD: MW und Warzone

Waffenpaket: Confrontation

Was bringt die Cross-Gen Edition?

Die Cross-Gen Edition enthält ebenfalls das Spiel, allerdings für die aktuelle und kommende Generation. Hier entnehmen wir, dass es wohl keine kostenlosen Updates seitens Activision geben soll.

Viel mehr müsst ihr diese spezielle Version kaufen, um den Titel auch auf der PS5 respektive Xbox Series X spielen zu können, wenn ihr es erst auf der PS4 oder Xbox One spielen möchtet. Wenn ihr euch beispielsweise die Cross-Gen Edition für die PS4 kauft, erhaltet ihr das Spiel demnach ebenso für die PS5.

Alle Inhalte der Ultimate Edition

Wie bei jedem Games-Release heutzutage gibt es beim neuen CoD eine spezielle Edition für die, die etwas mehr Geld investieren möchten. Die Ultimate Edition enthält sogleich das Cross-Gen-Bundle und möchte mit etwaigen Bonus-Content überzeugen.

Enthalten sind laut CoD-Tracker folgende Annehmlichkeiten für die Spieler: