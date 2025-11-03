Call of Duty Black Ops 7: Kein früherer Zugang bestätigt – Release im November

Die Gerüchteküche rund um den kommenden Shooter Call of Duty: Black Ops 7 brodelte in den letzten Wochen gewaltig. Viele Fans hofften, bereits vor dem offiziellen Start am 14. November 2025 in den Genuss des Spiels zu kommen. Doch nun hat Activision, der Publisher des Spiels, jeglichen Spekulationen um einen vorzeitigen Zugang den Riegel vorgeschoben. Trotz zuvor aufgetauchter Hinweise auf der PlayStation-Plattform, die auf ein früheres Veröffentlichungsdatum für den Einzelspieler- und den Zombies-Modus hindeuteten, bleibt es beim ursprünglichen Plan: Der Shooter erscheint zeitgleich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Frühe Gerüchte und deren Entkräftung

Was waren die ursprünglichen Gerüchte? Alles begann mit Informationen aus dem Backend des PlayStation Networks, die nahelegten, dass Call of Duty: Black Ops 7 bereits am 10. November 2025, vier Tage vor dem geplanten Datum, zugänglich sein könnte. Diese Vermutungen wurden von einem Insider namens PlayStation Game Size gestützt, der behauptete, dass dieses Datum auf den Servern zu finden sei.

Ein weiterer bekannter Insider, TheGhostOfHope, äußerte im Oktober ähnliche Behauptungen. Doch nun hat Activision in einem offiziellen Statement klargestellt, dass es keine Änderungen am Release-Plan geben wird. Jegliche Hinweise auf ein früheres Veröffentlichungsdatum seien fehlerhaft gewesen.

Fan-Reaktionen und zukünftige Inhalte

Wie reagieren die Fans auf diese Neuigkeiten? Die Reaktionen der Community sind gemischt. Während einige enttäuscht sind, dass es keinen Frühzugang geben wird, bleibt die Vorfreude auf das Spiel ungebrochen. Entwickler Treyarch Studios hat bereits bekannt gegeben, dass beliebte Karten wie Nuketown am 20. November 2025, also nur wenige Tage nach dem offiziellen Start, zurückkehren werden.

Auch andere Klassiker wie Standoff und Meltdown sollen im Rahmen der ersten Season verfügbar sein. Trotz der Absage des Frühzugangs gibt es also viele Gründe, sich auf den offiziellen Release zu freuen.

Entwicklung und Gameplay-Details

Welche Features bietet Black Ops 7? Wie seine Vorgänger ist Call of Duty: Black Ops 7 ein Ego-Shooter, der in der nahen Zukunft spielt. Spieler können sich auf eine Kampagne freuen, die sowohl alleine als auch im Koop-Modus gespielt werden kann. Dabei übernimmt man die Kontrolle über eine JSOC-Einheit, die von David „Section“ Mason angeführt wird.

Der Titel bietet einen umfangreichen Mehrspielermodus und den beliebten Zombies-Modus. Neu ist, dass die Fortschritte in der Kampagne erstmals mit denen im Multiplayer und Zombies-Modus geteilt werden. Das ermöglicht es dir, Erfahrungspunkte zu sammeln und deinen globalen Rang sowie Waffen und saisonale Battle-Pässe zu verbessern.

Abschließende Gedanken

Was können wir von Call of Duty: Black Ops 7 erwarten? Auch wenn der frühe Zugang nicht mehr im Raum steht, bleibt Call of Duty: Black Ops 7 eines der meist erwarteten Spiele des Jahres. Mit einer fesselnden Story, beliebten Spielmodi und der Rückkehr von Kartenklassikern verspricht der Titel ein umfangreiches Spielerlebnis.

Was denkst du über die Entscheidung von Activision, den Frühzugang nicht zu gewähren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!