Call of Duty: Black Ops 7 – Exklusive Beta-Belohnungen sichern, Phase endet bald!

Call of Duty: Black Ops 7 steht in den Startlöchern und wird von Treyarch und Raven Software entwickelt. Activision hat bestätigt, dass es während der offenen Beta-Phase exklusive In-Game-Belohnungen geben wird. Wer das Spiel vor dem 2. Oktober 2025 vorbestellt, erhält frühzeitigen Zugang zur Beta, was dir mehr Zeit gibt, um aufzuleveln und wertvolle Belohnungen zu verdienen. Solltest du dich noch nicht für eine Vorbestellung entschieden haben, keine Sorge: Die Beta wird ab dem 5. Oktober 2025 für alle verfügbar sein, ohne dass ein Kauf im Voraus erforderlich ist.

Was erwartet dich in der offenen Beta?

Welche Modi sind in der Beta verfügbar? Call of Duty: Black Ops 7 bietet eine Vielzahl von Spielmodi, die du in der Beta ausprobieren kannst. Neben dem klassischen Multiplayer-Modus kannst du dich im neuen „Skirmish“-Modus mit 20v20 Kämpfen beweisen. Die Entwickler haben zudem angekündigt, dass du in der Beta die Möglichkeit haben wirst, einige der neuen Karten und Waffen auszuprobieren, die exklusiv für diesen Titel entwickelt wurden.

Ein weiteres Highlight der Beta ist der Zombies-Modus, der dieses Mal ein großes, offenes Kartenlayout bietet, das du mit dem „Wunderfahrzeug“ erkunden kannst. Du kannst dich entweder alleine der Herausforderung stellen oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden spielen.

Wie funktioniert der frühe Zugang?

Wie kann ich frühzeitig an der Beta teilnehmen? Wenn du Call of Duty: Black Ops 7 vor dem 2. Oktober 2025 vorbestellst, erhältst du frühzeitigen Zugang zur offenen Beta. Dies gibt dir die Möglichkeit, das Spiel vor allen anderen zu erleben und dich mit den neuen Funktionen vertraut zu machen. Der frühe Zugang beginnt einige Tage vor dem allgemeinen Start der Beta und erlaubt es dir, Fortschritte zu machen und Belohnungen zu sichern, die dir im vollständigen Spiel zugutekommen werden.

Für diejenigen, die sich noch nicht für eine Vorbestellung entschieden haben, wird die Beta am 5. Oktober 2025 für alle Spieler geöffnet. Damit hast du die Gelegenheit, das Spiel zu testen, bevor du dich für einen Kauf entscheidest.

Exklusive In-Game-Belohnungen

Welche Belohnungen erwarten dich? Teilnehmer der offenen Beta haben die Möglichkeit, exklusive In-Game-Belohnungen zu verdienen. Diese Belohnungen umfassen spezielle Aufnäher, Waffen-Skins und andere kosmetische Gegenstände, die du nach der Veröffentlichung des Spiels nutzen kannst. Diese Belohnungen sind nur für Beta-Teilnehmer erhältlich und werden nicht im späteren Spielverlauf freigeschaltet.

Darüber hinaus gibt es Belohnungen für das Erreichen bestimmter Meilensteine während der Beta, was den Anreiz erhöht, möglichst viel Zeit im Spiel zu verbringen.

Deine Meinung zählt!

Call of Duty: Black Ops 7 verspricht, ein spannendes und actiongeladenes Erlebnis zu werden. Was sind deine Erwartungen an die offene Beta? Planst du, an der Beta teilzunehmen, oder wartest du auf die vollständige Veröffentlichung? Teile deine Gedanken und Eindrücke in den Kommentaren mit uns!