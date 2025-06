Call of Duty: Black Ops 7 enthüllt – Rückkehr der Koop-Kampagne bestätigt

Die Ankündigung von Call of Duty: Black Ops 7 sorgt für großes Aufsehen in der Gaming-Community. Der neueste Trailer bestätigt, dass es sich um eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops 2 aus dem Jahr 2012 handelt. Damit schlägt das Spiel eine Brücke zwischen den Ereignissen von Black Ops 2 und den aktuellen Entwicklungen, ganz zur Freude der langjährigen Fans der Serie.

Die Rückkehr zu Black Ops 2

Was macht Black Ops 7 zu einer Fortsetzung von Black Ops 2? Die Handlung von Black Ops 7 setzt im Jahr 2035 ein und knüpft direkt an die Geschichte von Black Ops 2 an. Der Spieler schlüpft in die Rolle von David Mason, dem Sohn von Alex Mason, der sich mit den Nachwirkungen der Vergangenheit seines Vaters auseinandersetzen muss. Besonders spannend: Raul Menendez, obwohl in Black Ops 2 als tot erklärt, scheint in der neuen Storyline eine Rolle zu spielen.

Michael Rooker kehrt als Mike Harper zurück und wird von Kiernan Shipka als Emma Kagen und Milo Ventimiglia als David begleitet. Diese prominente Besetzung verspricht ein intensives Story-Erlebnis, das die Spieler in eine Welt voller Konflikte und psychologischer Kriegsführung entführt.

Neuerungen und Gameplay

Welche neuen Features bringt Black Ops 7 mit sich? Eine der größten Überraschungen ist die Rückkehr der Koop-Kampagne, die zuletzt in Black Ops 3 zu sehen war. Diesmal hoffen die Entwickler, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und ein besseres Spielerlebnis zu bieten.

Zusätzlich wird es den beliebten Zombies-Modus und den Mehrspielermodus geben. Ein Highlight des neuen Spiels sind die futuristischen Mechaniken wie das Wandlaufen, die bereits aus früheren Teilen bekannt sind. Diese Elemente sollen das Gameplay dynamischer und spannender gestalten.

Plattformen und Veröffentlichung

Wann und auf welchen Plattformen erscheint Black Ops 7? Der vollständige Reveal von Black Ops 7 wird für diesen Sommer erwartet, voraussichtlich im August, basierend auf den bisherigen Veröffentlichungsmustern der Serie. Das Spiel wird für Xbox One und PS4 verfügbar sein, was einige Fans enttäuschen könnte, die auf eine exklusive Next-Gen-Veröffentlichung gehofft hatten. Dennoch bleibt die Vorfreude auf das Spiel ungebrochen.

Der Release von Black Ops 7 ist für Ende dieses Jahres geplant. Gamer können sich also auf einen aufregenden Jahresabschluss freuen, wenn sie sich erneut in das Universum von Black Ops stürzen.

