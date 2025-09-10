Borderlands-Ranking – Welches Intro dominiert die legendäre Spieleserie?

Die Borderlands-Serie ist bekannt für ihre ikonischen musikalischen Intro-Filmsequenzen, die uns in die Welt der Kammerjäger und ihre Abenteuer einführen. Diese Intros sind genauso legendär wie die zahllosen Waffen und maskierten Psychos, die das Spiel prägen. Während wir gespannt auf die Veröffentlichung von Borderlands 4 warten, ist es die perfekte Gelegenheit, die Intros der Serie zu ranken, beginnend mit dem ersten Spiel bis hin zu Tiny Tina’s Wonderlands.

Der letzte Platz: Tiny Tina’s Wonderlands

Warum enttäuscht dieses Intro? Tiny Tina’s Wonderlands bricht mit der Tradition und bietet kein musikalisches Intro, sondern setzt auf ein erzählerisches Element. Die Helden stehen dem Drachenfürst gegenüber, bis Königin Arschgaul ihn mit ihrer Magie besiegt. Doch ohne Musik und den traditionellen Elementen fehlt etwas Entscheidendes. Das Intro wirkt nicht besonders spannend oder lustig und schafft es nicht, die Spieler wirklich in den Bann zu ziehen.

Der Bruch mit der Tradition hätte innovativ sein können, doch stattdessen fühlt sich das Intro unvollständig an. Es wird schnell klar, dass es an einer fesselnden Idee fehlt, um die Abwesenheit der klassischen Elemente zu kompensieren.

Borderlands: The Pre-Sequel im Ranking

Wie schlägt sich dieses Intro im Vergleich? Das Pre-Sequel bietet ein überambitioniertes Intro, das mit zwei Songs und einer komplexen Handlung aufwartet. Die Helden müssen sich gegen Banditen auf ihrem Weg ins All verteidigen. Trotz gewisser Pluspunkte, wie der Darstellung der Kammerjäger-Fähigkeiten, fühlt sich das Intro überladen an.

Die melancholische Endsequenz, in der die Helden scheinbar dem Tod ins Auge sehen, passt nicht recht in das Borderlands-Universum und hinterlässt ein seltsames Gefühl.

Borderlands 3: Fortschritte und Rückschritte

Was macht dieses Intro einzigartig? Borderlands 3 bietet als einziges Spiel der Serie einen speziell komponierten Song, doch leider kann dieser nicht mit den anderen mithalten. Die Kampfchoreografie ist hingegen hervorragend und zeigt die Fähigkeiten der Kammerjäger eindrucksvoll.

Das Intro wirkt jedoch mehr wie eine reguläre Szene aus dem Spiel als eine Einführung. Die langsame Ankunft des Busses am Ende verstärkt das Gefühl, dass etwas fehlt, um die Spannung zu erhöhen.

Der Klassiker: Borderlands

Warum bleibt das Original unvergessen? Das Intro des ersten Borderlands ist in seiner Einfachheit charmant. Marcus fährt die Kammerjäger in einem Bus durch Pandora, begleitet von dem Song Ain’t No Rest for the Wicked. Trotz der begrenzten Aktion vermittelt das Intro perfekt den wilden und ungezähmten Stil des Spiels.

Ohne viele Worte wird die einzigartige Welt von Borderlands eingeführt, und die musikalische Untermalung sorgt für den passenden Ton.

Tales from the Borderlands: Ein Highlight

Wie setzt dieses Intro neue Maßstäbe? Telltales Tales from the Borderlands bietet fünf intros, von denen das erste besonders hervorsticht. Der einfache, aber effektive Einstieg zeigt Rhys und Vaughn, die mit einem gestohlenen Firmenwagen auf Pandora landen. Die starke Songauswahl und die cineastische Umsetzung machen dieses Intro zu einem wahren Genuss.

Die Mischung aus Humor und Atmosphäre schafft ein perfektes Gleichgewicht, das den Spieler sofort in den Bann zieht.

Der unangefochtene Spitzenreiter: Borderlands 2

Was macht dieses Intro so besonders? Borderlands 2 setzt den Standard für die Serie mit einem actiongeladenen Intro, das die Kammerjäger auf einem Zug zeigt, der von Handsome Jacks Robotern angegriffen wird. Der Song Short Change Hero von The Heavy ist perfekt gewählt und unterstreicht die dramatische Szene.

Die Einführung des Hauptantagonisten Jack und der explosive Abschluss des Intros schaffen einen nahtlosen Übergang ins Spiel, der die Vorfreude auf das Abenteuer steigert. Kein Wunder, dass dieses Intro als Maßstab für Borderlands 4 gilt.

Was hältst du von diesen Rankings? Teile deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, welches Intro dein Favorit ist!