Borderlands 4 überrascht – Vex’s „Infinite Bleed“-Combo versehentlich abgeschwächt

Borderlands 4, das neueste Abenteuer von Gearbox Software, hat in der Gaming-Community für Aufsehen gesorgt. Der Oktober-Update brachte ein unvorhergesehenes Problem mit sich: Die beliebte „Infinite Bleed“-Kombination von Vex wurde unabsichtlich abgeschwächt. Diese Änderung, die nicht in den Patch-Notizen vermerkt war, hat viele Fans überrascht.

Unbeabsichtigte Änderungen an Vex’s Build

Was ist passiert? Laut einem Entwickler von Gearbox war die Abschwächung von Vex’s „Infinite Bleed“-Build ein Unfall. Die Kombination aus ihrer Fähigkeit „Bloodletter“ und einem Wurfmesser mit Penetrator-Augment ermöglichte es Vex, Bosse im Spiel schnell zu besiegen. Diese mächtige Kombination war jedoch nicht von den Entwicklern beabsichtigt und wird in einem zukünftigen Update behoben.

Der kreative Direktor von Borderlands 4, Graeme Timmins, erklärte, dass das Team daran arbeitet, das ursprüngliche Verhalten wiederherzustellen. Aktuell ist unklar, wann diese Änderung umgesetzt wird, aber es wird erwartet, dass es nicht allzu lange dauern wird.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler? Die Reaktionen der Community auf diesen Vorfall sind gemischt. Während einige es als notwendig erachten, um das Spiel ausbalanciert zu halten, glauben andere, dass die Mühe und der Zufall, die erforderlich sind, um diese Kombination zu erhalten, eine Abschwächung nicht rechtfertigen.

Das Wurfmesser mit Penetrator-Augment ist ein Welt-Loot in Borderlands 4, was bedeutet, dass es zufällig von jedem Boss oder Feind fallen gelassen werden kann. Einige Spieler haben berichtet, dass es Stunden dauert, dieses Item zu finden, selbst wenn bestimmte Farm-Techniken angewendet werden.

Borderlands 4: Ein Blick in die Zukunft

Was wird sich ändern? Gearbox hat klar gestellt, dass der Schwerpunkt derzeit auf Buffs liegt, um alle Charaktere stark und nützlich zu halten. Ein Beispiel dafür ist Amon, der im Rahmen des Oktober-Updates mehrere Buffs erhalten hat.

Zusätzlich zu den geplanten Änderungen an Vex’s Build ist es wahrscheinlich, dass weitere Anpassungen vorgenommen werden, um ein ausgeglichenes Spielerlebnis zu gewährleisten. Die Entwickler von Gearbox arbeiten kontinuierlich daran, das Spiel zu verbessern und auf das Feedback der Community zu reagieren.

Über Gearbox Software

Wer sind die Entwickler? Gearbox Software, ein Unternehmen mit Sitz in Frisco, Texas, ist bekannt für seine kreativen und innovativen Spiele. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen mehrere erfolgreiche Franchises entwickelt, darunter die Borderlands-Serie.

Gearbox wurde 2021 von der Embracer Group übernommen und später von Take-Two Interactive im Jahr 2024 erworben. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht, indem es Spiele mit einer einzigartigen Mischung aus Humor, Action und Rollenspiel-Elementen geschaffen hat.

Was denkst du über die unbeabsichtigte Änderung von Vex’s Build in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!