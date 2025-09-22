Borderlands 4 Tipp – So bekommst du die Kaoson für maximalen Boss-Schaden

In Borderlands 4 ist die legendäre SMG Kaoson zurückgekehrt, diesmal als Vladof-Waffe mit einem ganz neuen Design. Wenn du die Kaoson in deine Sammlung aufnehmen möchtest, gibt es einige Schritte, die du befolgen musst.

Der Weg zur Kaoson

Wo findest du die Kaoson in Borderlands 4? Die Kaoson kannst du von Primordial Guardian Origo bekommen, dem Endboss der Terminus Range Vault. Um Zugang zur Arch of Origo Vault zu erhalten, musst du zunächst alle drei Vault-Schlüsselfragmente in Terminus Range finden. Sobald du drinnen bist, kämpfe dich durch drei Wellen von Feinden, bis du Origo erreichst.

Wie kannst du Origo farmen? Wie bei allen Bossen kannst du die nahegelegene Moxxi’s Big Encore-Maschine nutzen, um Origo immer wieder zu farmen, in der Hoffnung, dass die Kaoson als Belohnung droppt. Beachte, dass Origos gesamtes Leben aus Schilden besteht, was ihn anfällig für Schock- und Strahlungsschäden macht, während er resistent gegen Brand-, Korrosiv- und Kryoschaden ist.

Die Eigenschaften der Kaoson

Was macht die Kaoson so besonders? Die Kaoson ist zwar eine Vladof-Waffe, besitzt jedoch ein einzigartiges Perk namens Granted und ein integriertes Torgue-Teil, das dafür sorgt, dass sie bei jedem Schuss zwei klebrige Bomben abfeuert, die beim Nachladen oder Umschalten des Feuermodus explodieren. Dieses Feature ist besonders stark gegen Bosse, da der Schaden pro Explosion ansteigt.

Die Kaoson ist in verschiedenen Elementen erhältlich, darunter kinetisch, feurig, kryogen und schock. Es ist ratsam, mehrere Versionen dieser SMG zu besitzen, um für jede Situation gewappnet zu sein. Besonders effektiv ist sie in einem Peacebreaker Cannons Rafa Build, bei dem du für eine gewisse Zeit unendlich Munition hast und den stapelbaren Schaden der Torgue-Stickies maximal ausnutzen kannst.

Alternative Methoden und Strategien

Kannst du die Kaoson auch anderswo finden? Ja, die Kaoson ist Teil des weltweiten Loot-Pools, was bedeutet, dass du sie theoretisch von fast allem erhalten kannst, einschließlich Verkaufsautomaten, die überraschend oft legendäre Gegenstände bereithalten.

Welche Builds sind für die Kaoson geeignet? Die Kaoson funktioniert in fast jedem Build hervorragend, aber besonders in einem Peacebreaker Cannons Rafa Build. In diesem Build kannst du die Vorteile der Torgue-Stickies vollständig ausschöpfen.

Deine Meinung zählt

