Borderlands 4: Revolution auf Kairos mit nahtloser Spielwelt ab 2025

Die Vorfreude auf Borderlands 4 wächst, während das Veröffentlichungsdatum am 12. September 2025 schnell näher rückt. Nach der gemischten Rezeption von Borderlands 3 waren viele Fans zunächst skeptisch, doch die jüngsten Entwicklungen haben die Stimmung deutlich verbessert. Der neueste Trailer, der neue Charaktere und Story-Elemente zeigt, hat das Interesse der Community geweckt und wird von den Fans positiv aufgenommen.

Neue Vault Hunter und Handlung

Was erwartet dich in der Geschichte von Borderlands 4? Der kürzlich veröffentlichte offizielle Story-Trailer gibt uns einen Einblick in die Handlung und die Besetzung des Spiels. Neben den neuen Vault Huntern kehren bekannte Charaktere wie Zane Flynt, Mad Moxxi und Claptrap zurück. Der Trailer enthüllt, dass die Spieler die Rolle eines Vault Hunters übernehmen, der gegen den Diktator namens Timekeeper und seine Armee von synthetischen Anhängern, der sogenannten Order, auf dem Planeten Kairos kämpfen muss.

Dieser neue Schauplatz bringt eine frische Dynamik in die Serie, da die Handlung weg von Pandora hin zu einem neuen Planeten verlagert wird. Der Fokus liegt nun darauf, ein unterdrückendes Regime zu stürzen, was ein aktuelles und spannendes Thema für ein Borderlands-Spiel darstellt.

Revolution auf Kairos

Wie wird die Revolution in Borderlands 4 entfacht? Laut der Beschreibung des Trailers stürzt der Timekeeper die Bevölkerung von Kairos in Angst, indem er ihnen mit einem Bolzen, einem kybernetischen Gerät, die Kontrolle aufzwängt. Die Vault Hunter werden nach ihrer Bruchlandung auf Kairos gefangen genommen und ebenfalls mit diesem Gerät ausgestattet. Der Timekeeper herrscht über Kairos von seinem Turm aus, während seine Kommandanten die Ordnung aufrechterhalten.

Interessanterweise scheint Claptrap eine entscheidende Rolle in dieser Revolution zu spielen, indem er als selbsternannter Mastermind der Crimson Resistance die Vault Hunter rekrutiert. Die Spieler müssen sich von bescheidenen Anfängen hocharbeiten, um die Revolution anzuführen und den Timekeeper zu stürzen.

Verbesserungen gegenüber Borderlands 3

Welche neuen Features gibt es in Borderlands 4? Gearbox Software hat einige der störendsten Elemente aus Borderlands 3 entfernt, um den Spielern ein besseres Erlebnis zu bieten. Dazu gehört die Reduzierung von Ladebildschirmen, da Kairos als nahtlose Spielwelt konzipiert wurde. Neue Fahrzeuge und Werkzeuge wie ein Enterhaken verbessern die Erkundung und erhöhen die Interaktivität der Welt.

Borderlands 4 ist darauf ausgelegt, das bislang größte und offenste Spiel der Serie zu sein, wobei Humor und emergentes Gameplay eine zentrale Rolle spielen. Diese Neuerungen versprechen ein spannendes Abenteuer für alle Fans der Serie.

