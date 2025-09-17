Borderlands 4: PC-Spieler kritisieren technische Probleme trotz DLSS-Integration

Der CEO von Gearbox Entertainment, Randy Pitchford, hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, indem er einem unzufriedenen Spieler von Borderlands 4 auf Steam empfahl, eine Rückerstattung zu beantragen. Diese Aussage kam daher, dass der Spieler mit der Leistung des Spiels auf dem PC unzufrieden war. Dies führte zu einer Welle von Kritik, insbesondere von jenen Fans, die ähnliche Probleme erlebten.

Reaktionen auf Pitchfords Ratschlag

Wie reagierte die Community auf Pitchfords Aussage? Die Reaktionen auf Pitchfords Kommentar waren gemischt. Während einige Nutzer seine Offenheit begrüßten, empfanden andere seinen Ratschlag als unpassend und wenig hilfreich. Viele Spieler erwarteten stattdessen eine Lösung oder zumindest eine Klarstellung über die zukünftigen Updates, die zur Verbesserung der Leistung von Borderlands 4 führen könnten.

Diese Kontroverse wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen sich Entwickler stellen müssen, wenn es um die Optimierung von Spielen für verschiedene Plattformen und Systeme geht. Die PC-Version von Borderlands 4 scheint einige technische Hürden zu haben, die nicht alle Spieler mit den gleichen Einstellungen zufriedenstellen.

Technische Aspekte und DLSS-Nutzung

Welche technischen Probleme gibt es bei Borderlands 4? Ein weiteres heiß diskutiertes Thema in der Community ist der Einsatz von DLSS (Deep Learning Super Sampling) in Borderlands 4. Gearbox hatte zuvor Empfehlungen zur optimalen Nutzung von DLSS ausgesprochen, doch viele Spieler berichten, dass diese Technologie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert.

DLSS ist eine Technologie von NVIDIA, die es ermöglicht, Spiele mit geringerer Auflösung zu rendern und dann mittels KI-basierter Hochskalierung ein Bild in hoher Qualität zu erzeugen. Während dies theoretisch die Leistung verbessern sollte, scheint es in Borderlands 4 nicht immer wie erwartet zu funktionieren, was zu Frustrationen bei den Nutzern führt.

Die Handlung von Borderlands 4

Was erwartet dich in der Welt von Borderlands 4? Das Spiel ist ein actionreicher First-Person-Shooter, der auf dem Planeten Kairos spielt. Du übernimmst die Rolle eines Vault Hunters und musst gegen den Diktator, den Zeitwächter, kämpfen, um die Kontrolle über mächtige Artefakte zu erlangen.

Neue und bekannte Charaktere wie Miss Mad Moxxi und Marcus Kincaid begleiten dich auf deinem Abenteuer. Die Handlung dreht sich um den Kampf gegen den Zeitwächter und seine Armee synthetischer Anhänger, während du nach geheimen Alien-Schätzen suchst.

Spielmechanik und Neuerungen

Welche neuen Features bietet Borderlands 4? Borderlands 4 führt einige aufregende Neuerungen ein, darunter neue Fahrzeuge und ein nahtloses Spielerlebnis ohne Ladebildschirme. Mit Werkzeugen wie einem Greifhaken kannst du neue Bereiche erkunden und dich taktisch in den Kämpfen positionieren.

Die Möglichkeit, das Spiel sowohl solo als auch kooperativ mit bis zu drei anderen Spielern zu erleben, bietet vielfältige Optionen für jeden Spielstil. Die Entwickler haben angekündigt, dass das Spiel kontinuierlich mit Updates und neuen Inhalten versorgt wird, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

Zukunftsaussichten und Community-Feedback

Was sind die Pläne von Gearbox Entertainment für Borderlands 4? Gearbox Entertainment hat versprochen, auf das Feedback der Community zu reagieren und Lösungen für die technischen Probleme zu entwickeln. Die Entwickler sind bestrebt, die Spielerfahrung zu verbessern und weiterhin neuen Content zu liefern, der die Spieler begeistert.

Die Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 ist für den 3. Oktober 2025 geplant und könnte neuen Schwung in die Diskussion um die Performance und Spielbarkeit von Borderlands 4 bringen. Die Community bleibt gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird und ob Gearbox die Erwartungen erfüllen kann.

Was denkst du über die aktuelle Situation rund um Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!