Borderlands 4 – Neuer Trailer enthüllt Exo-Soldat Rafa und seine Fähigkeiten

Die neueste Charakter-Gameplay-Übersicht für das kommende Borderlands 4 wurde gerade auf dem offiziellen Borderlands-YouTube-Kanal veröffentlicht. Diesmal bekommen wir einen Blick auf den maschinenunterstützten Soldaten Rafa, der einer der vier spielbaren Kammerjäger-Charaktere des Spiels ist. Die Entwickler bewerben ihn als großartigen Anfängercharakter, und Fans mögen, dass er eine Kombination von Eigenschaften aus vorherigen Kammerjägern der Serie besitzt.

Rafa: Der Exo-Soldat der Zukunft

Was macht Rafa zu einem einzigartigen Charakter? Rafa ist als kampfbereiter Veteran ein idealer Einstieg für FPS-Fans, die sich in das hektische Gameplay der Serie stürzen wollen. Der Trailer beschreibt ihn als Meister im Umgang mit der hochmodernen Bewaffnung, die in seinem Deadframe-Exo-Anzug gespeichert ist. Dieser ehemalige Tediore-Soldat ist bereit für Kämpfe auf jede Distanz. Ob er nun Feinde im Nahkampf mit seinen Zwillings-Arc-Knives zerschneidet, mittlere Ziele mit seinen Peacebreaker-Kanonen durchlöchert oder mit geladenen Schüssen aus seiner APOPHIS-Lanze mehrere Feinde durchbohrt.

Jeder der spielbaren Charaktere soll vor der Veröffentlichung von Borderlands 4 unterschiedliche Teaser-Inhalte erhalten, darunter eine Gameplay-Übersicht, einen Charakter-Kurzfilm und eine Kammerjäger-Seite. Bisher hat nur der Sirenen-Charakter Vex die volle Aufmerksamkeit erhalten, daher sieht es so aus, als ob Rafa der nächste Charakter ist, der vollständig enthüllt wird.

Rafas Kampftechniken im Detail

Welche Fähigkeiten bringt Rafa mit? Der Trailer beginnt mit einem maskierten Rafa, der mit Hilfe seines Exo-Anzugs läuft und Feinde mit energiegeladenen Klingen namens „Arc-Knives“ zerschneidet. Diese können verwendet werden, um Feinde schnell mit wütenden Schlägen und sogar einer allseitigen Drehbewegung zu erledigen, die auf ein weites Gebiet wirken kann. Die Arc-Knives ändern auch ihre Farbe je nach verwendetem Element.

Seine Talente sind jedoch nicht nur auf den Nahkampf beschränkt. Rafa verfügt auch über auf der Schulter montierte Geschütze namens „Peacebreaker-Kanonen“, die zusätzliche Feuerkraft gegen große Feindgruppen bieten. Mit einer Handkanone namens „APOPHIS Lance“ kann Rafa zudem konvulsive Energiestöße abfeuern, um ein Loch durch feindliche Mobs zu schlagen.

Erwartungen an Borderlands 4

Wann können wir mit der Veröffentlichung rechnen? Borderlands 4 soll am 12. September 2025 auf PC, PlayStation, Xbox Series X/S und am 3. Oktober 2025 auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden. Es ist in Standard- und Deluxe-Editionen für 69,99 € und 129,99 € vorbestellbar. Die Premium-Versionen bieten zusätzliche Skins und Inhalte für diejenigen, die in sie investieren.

Nachdem der Charakter Vex in früheren Trailern an Beliebtheit gewann, waren einige Borderlands-Fans nicht bereit zu akzeptieren, dass ihre Teaser-Zeit vorbei war. Andere hingegen waren gespannt auf Rafa und fühlten, dass er eine unterhaltsame Mischung aus vorherigen Kammerjägern in der Serie darstellt.

Was denkst du über Rafa und die bisher veröffentlichten Inhalte für Borderlands 4? Kann er mit dem Meme-Potenzial und der Popularität von Vex mithalten? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!