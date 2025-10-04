Borderlands 4 – Neue SHiFT-Codes für goldene Keys bis Oktober 2025 sichern!

Borderlands 4 hat die Gaming-Szene mit seiner Veröffentlichung am 12. September 2025 im Sturm erobert. Als neuester Titel in der beliebten Looter-Shooter-Serie von Gearbox Software bietet es eine nahtlose Spielwelt ohne Ladebildschirme, in der du in die Rolle eines Vault Hunters schlüpfen kannst. Derzeit gibt es eine aufregende Möglichkeit, dein Spielerlebnis zu erweitern: Bis zum 6. Oktober 2025 kannst du drei neue SHiFT-Codes einlösen, um Golden Keys zu erhalten.

Die Bedeutung der SHiFT-Codes

Was sind SHiFT-Codes und warum sind sie wertvoll? SHiFT-Codes sind spezielle Codes, die von Gearbox herausgegeben werden, um dir im Spiel zusätzliche Vorteile zu verschaffen. Diese Codes können auf der SHiFT-Website eingelöst werden, um Golden Keys zu erhalten, die wiederum an den Golden Chests in Borderlands 4 genutzt werden können. Diese Truhen enthalten wertvolles Loot, das deinem aktuellen Spiellevel angepasst ist und die Chance auf legendäre Beute erhöht.

Die aktuellen drei SHiFT-Codes, die bis zum 6. Oktober 2025 gültig sind, wurden von Gearbox-Chef Randy Pitchford auf der Plattform X veröffentlicht. Jeder Code gewährt dir einen Golden Key, den du jederzeit im Spiel einlösen kannst, selbst wenn du nicht vor dem Ablaufdatum zum Spielen kommst.

Die aktuellen SHiFT-Codes

Welche Codes sind aktuell verfügbar? Hier sind die drei SHiFT-Codes, die du bis zum 6. Oktober 2025 einlösen kannst:

T9XTB-93BC3-56T35-TBBJT-KF5TW

TZRBJ-3KTWT-KX3BC-TT3TB-B9ZSK

3HR33-KWBKT-KRJ3W-JBBTJ-FSTC3

Diese Codes sind eine großartige Gelegenheit, dein Arsenal zu erweitern und dich für zukünftige Herausforderungen in Borderlands 4 zu wappnen. Und das Beste ist, dass es keine Frist gibt, wann du die erhaltenen Golden Keys im Spiel verwenden musst.

Weitere Entwicklungen in Borderlands 4

Welche weiteren Entwicklungen gibt es im Spiel? Während SHiFT-Codes eine nette Ergänzung zum Spiel sind, liegt der Hauptfokus von Gearbox derzeit auf der Verbesserung und Balance von Borderlands 4. Seit der Veröffentlichung wurden mehrere Updates herausgebracht, die das Spielerlebnis erheblich verbessert haben. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung des Spiels zeigt, dass Gearbox bestrebt ist, den Spielern eine noch bessere und packendere Erfahrung zu bieten.

Es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Updates und Erweiterungen in den kommenden Monaten auf uns zukommen. Gearbox bleibt der Community treu und bietet kontinuierlich neue Inhalte, die das Spiel frisch und aufregend halten.

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes und den Entwicklungen in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!