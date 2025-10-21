Borderlands 4 – Kostenloser SHiFT-Code für Harlowe Maliwannabee Skin verfügbar!

Borderlands 4 hat kürzlich ein neues Highlight für die Fans des Spiels veröffentlicht: einen kostenlosen SHiFT-Code, mit dem du das Harlowe Maliwannabee Skin freischalten kannst. Dieses Angebot ist eine Belohnung für die Community, die die Herausforderung „Traunts Don’t Need a Reason“ erfolgreich abgeschlossen hat, indem sie über 571.670 Verträge als Harlowe abgeschlossen hat.

Das Harlowe Maliwannabee Skin

Wie erhältst du das neue Skin? Nutze einfach den Code „J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ“ im SHiFT-Menü im Spiel oder auf der SHiFT-Website. Dieser Code ist bis zum 31. Dezember 2030 gültig und bietet dir ein einzigartiges Design, das auf Harlowes Bruder Ephraim basiert. Das Skin zeichnet sich durch eine Farbkombination aus blassem Grün und Schieferblau aus und zeigt das Maliwan-Logo auf der Brust sowie eine Tasche an der Taille.

Diese Belohnung ist Teil der Bemühungen von Borderlands 4, kontinuierlich neue Inhalte für die Community bereitzustellen. Neben den kostenlosen SHiFT-Codes gibt es auch zahlreiche andere Belohnungen wie Goldene Schlüssel und neue Charakter-Skins, die du nutzen kannst, um dein Spielerlebnis zu bereichern.

Weitere Events und Updates

Was erwartet dich im nächsten Update? Das Spiel ist noch lange nicht mit der Veröffentlichung von neuen Inhalten fertig. Ein besonderes Halloween-Event namens „Horrors of Kairos“ steht bevor, das eine große Aktualisierung mit sich bringt. Diese zielt darauf ab, einige der über- und unterpowerten Spielweisen, wie Vex’s unendlichen Blutungseffekt und Nahkampf-Builds, auszugleichen.

Darüber hinaus wird am 20. November 2025 das erste kostenpflichtige DLC-Paket „How Rush Saved Mercenary Day“ veröffentlicht. Es bietet neue Missionen und Herausforderungen, die dir noch mehr Möglichkeiten geben, in die Welt von Borderlands 4 einzutauchen.

Zukunft von Borderlands 4

Wie geht es weiter mit Community-Herausforderungen? Es bleibt spannend, ob Borderlands 4 weiterhin neue Community-Herausforderungen einführen wird, die mit kostenlosen SHiFT-Skins belohnt werden. Bislang hat jeder Charakter im Spiel ein Skin erhalten, das auf ihrem Vorab-Kurzfilm basiert. Die Entwickler könnten in Zukunft sogar darüber nachdenken, den Spielern neue Körper und Köpfe für ihre Kammer-Jäger zur Verfügung zu stellen.

Deine Meinung ist gefragt: Was hältst du von den neuen Skins und den bevorstehenden Events? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!