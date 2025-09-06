Borderlands 4: Globaler Release schon ab 11. September 2025 weltweit spielbar!

Borderlands 4 steht kurz vor seiner Veröffentlichung, und für viele von euch bedeutet das, dass ihr früher als erwartet auf die Planeten Kairos reisen könnt. Gearbox Software hat beschlossen, Borderlands 4 als globalen Release zu behandeln, was bedeutet, dass einige Spieler technisch gesehen schon einen Tag früher loslegen können. Wenn du also bereits Urlaub für den Start am kommenden Freitag geplant hast, solltest du vielleicht ein weiteres freies Datum berücksichtigen.

Globale Veröffentlichung sorgt für Vorfreude

Wann kannst du mit dem Spielen beginnen? Die Veröffentlichung von Borderlands 4 erfolgt weltweit zur gleichen Zeit für Nutzer von Steam und dem Epic Games Store. Das bedeutet, dass das Spiel am 12. September 2025 um 4 Uhr morgens NZST freigeschaltet wird. Für uns in Deutschland ist das der 11. September 2025 um 18 Uhr CEST. Ein langsames Hochfahren über die Zeitzonen hinweg entfällt, da alle zur gleichen Zeit Zugang erhalten.

Um dir die Umrechnung der Zeitzonen zu ersparen, hier die genauen Zeiten, zu denen Borderlands 4 weltweit veröffentlicht wird:

Ort Datum und Zeit San Francisco 11. September 2025, 9 Uhr PT Chicago 11. September 2025, 11 Uhr PT New York 11. September 2025, 12 Uhr ET London 11. September 2025, 17 Uhr BST Berlin 11. September 2025, 18 Uhr CEST Singapur 12. September 2025, 0 Uhr SGT Tokio 12. September 2025, 1 Uhr JST Sydney 12. September 2025, 2 Uhr AEST Wellington 12. September 2025, 4 Uhr NZST

Crossplay und Plattformunterschiede

Wie sieht es mit Crossplay aus? Borderlands 4 unterstützt Crossplay, was bedeutet, dass du mit Freunden auf anderen Plattformen spielen kannst. Beachte jedoch, dass die Veröffentlichung nicht für alle Plattformen gleichzeitig erfolgt. Während PC-Spieler direkt loslegen können, können Konsolennutzer in manchen Regionen warten müssen. Die PlayStation und Xbox Stores haben teilweise unterschiedliche Update-Zeiten, was bedeutet, dass du, wenn du auf einer Konsole spielst, möglicherweise geduldig bleiben musst.

Für die Wartezeit gibt es dennoch eine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit Borderlands 4 Shift-Codes zu beschäftigen, um am ersten Tag ein kostenloses Geschenk zu ergattern. Diese Codes bieten meist exklusive Inhalte oder Vorteile im Spiel.

Was dich in Borderlands 4 erwartet

Welche Neuerungen gibt es in Borderlands 4? Borderlands 4 verspricht, das größte und offenste Spiel der Serie zu werden. Das Spiel behält die beliebte Mischung aus Ego-Shooter- und Rollenspiel-Elementen bei, bietet aber auch neue Fahrzeuge und Werkzeuge, wie zum Beispiel einen Enterhaken, um die Welt noch nahtloser zu erkunden. Die Handlung dreht sich um einen Widerstand gegen einen Diktator namens der Zeitwächter auf dem Planeten Kairos.

Gearbox Software hat viel Wert auf Humor gelegt, der sich aus dem Spielgeschehen entwickelt. Die Spieler können sowohl alleine als auch im Koop-Modus mit bis zu drei anderen Spielern in die Rolle eines Kammerjägers schlüpfen und auf die Jagd nach geheimen Alien-Schätzen gehen.

Was denkst du über die globalen Veröffentlichungstermine für Borderlands 4? Wirst du am ersten Tag dabei sein? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!