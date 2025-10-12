Borderlands 4 – Erster saisonaler Event startet im Oktober 2025 mit Blutregen

Fans von Borderlands 4 können sich auf eine aufregende Zeit freuen, denn das Spiel wird in den kommenden Monaten mit neuen Inhalten erweitert. Der erste saisonale Event, Horrors of Kairos, wird am 23. Oktober 2025 starten und bietet zahlreiche Belohnungen, darunter die legendäre Tediore-Sturmgewehr Murmur und die legendäre Granate Skully. Während des Events, das bis zum 6. November 2025 läuft, wird das Wetter in Bosskämpfen zu Blutregen wechseln, was eine düstere Atmosphäre schafft.

Neuer Inhalt und Herausforderungen

Was erwartet dich im neuen Update? Ab Dezember 2025 wird das Spiel mit dem ersten unbesiegbaren Boss, Bloomreaper, erweitert. Dieser pflanzenähnliche Boss wird in einem kostenlosen Update erscheinen und neue legendäre Waffen sowie ein weiteres Level im Ultimate Vault Hunter Mode (UVHM) mitbringen. Diese Ergänzungen versprechen spannende neue Herausforderungen für dich und deine Freunde.

Wie beeinflussen die neuen Patches das Spiel? Trotz einiger Startschwierigkeiten hat Borderlands 4 kontinuierlich Patches veröffentlicht, um Leistungsprobleme und Bugs zu beheben. Die neuesten Updates beinhalten auch Balance-Anpassungen für die verschiedenen Kammerjäger des Spiels. Während einige Fähigkeiten gestärkt werden, müssen sich einige beliebte Builds, wie etwa der unendliche Schaden-Build von Vex, auf eine Abschwächung einstellen.

Kostenpflichtige Inhalte und Roadmap

Welche kostenpflichtigen Inhalte sind für Borderlands 4 geplant? Am 20. November 2025 wird das erste kostenpflichtige DLC-Bounty-Pack mit dem Titel „Wie Rush den Söldnertag rettete“ erscheinen. Dieses Paket kann einzeln erworben werden oder ist ohne zusätzliche Kosten in den Deluxe und Super Deluxe Editionen von Borderlands 4 enthalten. Diese Erweiterung wird die Spieler in neue Abenteuer entführen und die bestehende Spielwelt erweitern.

Was verrät die Roadmap über zukünftige Inhalte? Gearbox Software hat bereits einen Blick auf die erste Roadmap des Spiels geworfen, die bis ins erste Quartal 2026 reicht. Neben dem Bounty-Pack plant Gearbox weitere kostenlose Updates und Inhalte, darunter den neuen Kammerjäger C4SH und ein zweites Bounty-Pack, das Anfang 2026 erscheinen soll. Diese fortlaufenden Updates garantieren, dass es niemals an neuen Inhalten und Herausforderungen mangelt, die es zu meistern gilt.

Über Gearbox Software

Wer sind die Köpfe hinter Borderlands 4? Gearbox Software, gegründet 1999, ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Videospielen spezialisiert hat. Mit bekannten Titeln wie Brothers in Arms und Borderlands hat sich Gearbox einen Namen in der Gaming-Industrie gemacht. Im Jahr 2021 wurde Gearbox von der Embracer Group übernommen, und 2024 erfolgte eine erneute Übernahme durch Take-Two Interactive.

Mit Borderlands 4 setzt Gearbox seine Tradition fort, innovative und packende Spielerlebnisse zu schaffen. Die nahtlose Spielwelt ohne Ladebildschirme und die Einführung neuer Fahrzeuge und Tools wie dem Greifhaken sorgen für ein dynamisches Spielerlebnis. Dein Abenteuer auf dem Planeten Kairos, das die Suche nach einem geheimen Alien-Schatz beinhaltet, verspricht eine epische Reise voller Action und Entdeckungen zu werden.

Was denkst du über die neuen Inhalte und Updates? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren!