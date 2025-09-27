Borderlands 4-Community-Challenge – Erreiche 20 Mio. Second Winds für Rafa!

Die Fans von Borderlands 4 dürfen sich auf eine spannende Community-Challenge freuen, die von Gearbox ins Leben gerufen wurde. Diese neue Herausforderung bietet dir die Möglichkeit, eine exklusive Skin für den Charakter Rafa zu ergattern. Doch es gibt einen kleinen Haken, den du beachten solltest.

Die Community-Challenge im Detail

Was ist die Herausforderung? Zwischen dem 26. und 28. September 2025 fordert Gearbox alle Rafa-Spieler auf, insgesamt 20 Millionen „Second Winds“ zu erzielen. Diese Mechanik gibt dir eine zweite Chance, nachdem du im Kampf zu Boden gegangen bist, indem du einen Gegner besiegst und somit wieder aufstehst.

Wo liegt der Haken? Die Herausforderung ist ausschließlich auf den Charakter Rafa beschränkt. Das bedeutet, dass nur die Second Winds von Rafa zählen, was die Herausforderung anspruchsvoller macht, da du auf die Fähigkeiten der anderen drei Charaktere verzichten musst.

Warum sich die Herausforderung lohnt

Welche Belohnung erwartet dich? Bei erfolgreichem Abschluss der Challenge erhältst du die exklusive „Savings Savior“-Skin für Rafa. Diese Belohnung ist von Rafas Charakter-Short inspiriert und bietet dir einen einzigartigen optischen Anreiz.

Zusätzliche Anreize? Neben der Community-Challenge wird auf der Tokyo Game Show ein besonderer DLC-Charakter für Borderlands 4 angeteasert. Dieser neue Charakter wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erscheinen und die bestehende Charakter-Riege erweitern.

Ein Blick auf Borderlands 4

Was macht Borderlands 4 besonders? Borderlands 4, das am 12. September 2025 veröffentlicht wurde, setzt die Tradition der Serie als looter shooter mit einer nahtlosen Welt fort. Du kannst das Spiel entweder solo oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Freunden erleben.

Welche neuen Features gibt es? Das Spiel bietet neue Fahrzeuge und Werkzeuge, wie zum Beispiel einen Greifhaken, um die Erkundung der nahtlosen Welt zu erleichtern. Die Geschichte dreht sich um den Widerstand gegen den Tyrannen namens Zeitwächter, während du auf der Suche nach geheimen Alien-Schätzen bist.

Die erfolgreiche Geschichte der Borderlands-Reihe

Wie hat sich die Serie entwickelt? Seit ihrem Start im Jahr 2009 hat sich die Borderlands-Reihe als eine der erfolgreichsten Spieleserien etabliert. Mit über 77 Millionen verkauften Einheiten ist die Serie für ihren humorvollen Stil und das Loot-getriebene Gameplay bekannt.

Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Die Kombination aus actiongeladenem Shooter-Gameplay und rollenspieltypischen Elementen hat die Serie zu einem Fanliebling gemacht. Die Möglichkeit, mit Freunden im Koop-Modus zu spielen und die Vielzahl an Waffen zu entdecken, trägt ebenfalls zur Beliebtheit bei.

Was denkst du über die neue Community-Challenge in Borderlands 4? Wirst du teilnehmen und versuchen, die exklusive Rafa-Skin zu ergattern? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!