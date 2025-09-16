Borderlands 4 – Bug frisst Fähigkeitspunkte und frustriert Spieler

In der vergangenen Woche wurde Borderlands 4 veröffentlicht, und trotz einiger Vorbehalte gegenüber dem Vorgänger Borderlands 3 und der Kontroversen um Gearbox-CEO Randy Pitchford, hat das Spiel positive Kritiken erhalten. Doch ein erheblicher Fehler trübt das Spielerlebnis: Ein Bug, der die Fähigkeitspunkte verschwinden lässt, sorgt für Unmut.

Der schwerwiegende Glitch

Was verursacht den Glitch in Borderlands 4? Spieler berichten, dass ihre hart erarbeiteten Fähigkeitspunkte plötzlich verschwunden sind. Dieser Bug stellt ein großes Problem dar, da die Fähigkeitspunkte entscheidend für den Fortschritt im Spiel sind. Ohne diese Punkte können wichtige Fähigkeiten nicht freigeschaltet werden, was den Spielspaß erheblich beeinträchtigt.

Der Fehler tritt sowohl in der Einzelspieler- als auch in der Mehrspieler-Kampagne von Borderlands 4 auf. Während die Entwickler von Gearbox an einer Lösung arbeiten, empfehlen einige Spieler, regelmäßig manuelle Backups ihrer Spielstände zu erstellen, um den Verlust von Fortschritten zu minimieren.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Borderlands-Community auf den Bug? In den Foren und auf Social-Media-Plattformen sind die Reaktionen gemischt. Viele drücken ihren Frust aus und fordern eine schnelle Lösung von Gearbox. Andere wiederum loben das Spiel trotz des Fehlers für seine spannenden neuen Inhalte und die nahtlose Spielwelt.

Einige Spieler haben kreative Lösungen gefunden, um den Bug zu umgehen, wie das Wiederherstellen eines früheren Spielstands. Doch diese Übergangslösungen können den Verlust von Fortschritten nicht vollständig ausgleichen.

Borderlands 4: Ein Überblick

Was macht Borderlands 4 besonders? Borderlands 4 bietet eine nahtlose Spielwelt ohne Ladebildschirme und führt neue Fahrzeuge sowie Werkzeuge wie einen Enterhaken ein. Das Spiel kann sowohl allein als auch kooperativ mit bis zu drei weiteren Spielern erlebt werden, was es vielseitig und zugänglich macht.

Die Handlung spielt auf dem Planeten Kairos, wo du die Rolle eines Kammerjägers übernimmst. Deine Aufgabe ist es, den Widerstand gegen den Diktator namens Zeitwächter und seine synthetische Armee zu führen. Mit einer Mischung aus neuen und bekannten Charakteren bietet das Spiel eine spannende Geschichte voller Wendungen.

Zukunftsperspektiven für Borderlands 4

Wie sieht die Zukunft von Borderlands 4 aus? Gearbox hat bereits Updates angekündigt, um den Glitch zu beheben und das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Die Entwickler scheinen entschlossen, auf das Feedback der Community einzugehen und die Probleme so schnell wie möglich zu lösen.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 am 3. Oktober 2025 gibt es noch viele Gelegenheiten, das Spiel zu optimieren und neue Inhalte hinzuzufügen. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich Borderlands 4 in den kommenden Monaten entwickeln wird.

Was denkst du über den aktuellen Glitch in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!