Borderlands 4 – Buffs statt Nerfs: Gearbox stärkt schwächere Builds

In der Welt von Borderlands 4 gibt es spannende Neuigkeiten, die du als Fan der Serie sicher interessieren werden. Das neueste Update von Gearbox Software konzentriert sich darauf, unterperformende Builds zu stärken, anstatt die beliebten und mächtigen Builds zu schwächen. Diese Entscheidung könnte die Art und Weise, wie du das Spiel erlebst, erheblich verändern.

Buffs statt Nerfs: Eine neue Herangehensweise

Wie will Gearbox Software die Balance in Borderlands 4 verbessern? Graeme Timmins, der kreative Direktor von Borderlands 4, hat kürzlich Einblicke in die bevorstehenden Updates gegeben. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, übermächtige Builds zu schwächen, liegt der Fokus darauf, unterperformende Ausrüstungen und Fähigkeiten zu verbessern. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Vielfalt und die Experimentierfreudigkeit innerhalb des Spiels zu fördern.

Einige der mächtigen Builds wie Vex mit ihrer Blutungsfähigkeit und Rafa mit den Peacemaker-Kanonen sind bekannt dafür, das Spielgeschehen zu dominieren. Trotzdem plant Gearbox, diese starken Builds nicht sofort anzupassen, sondern den Spielern die Möglichkeit zu geben, weiterhin mit ihnen zu experimentieren, während andere Fähigkeiten und Ausrüstungen im Spiel gestärkt werden.

Unbeabsichtigte Interaktionen und zukünftige Anpassungen

Was sind die Herausforderungen bei unbeabsichtigten Spielmechaniken? Timmins hat auch bestätigt, dass das Studio sich der „unbeabsichtigten Interaktionen“ bewusst ist, wie beispielsweise den Wurfmessern mit dem starken Penetrator-Perk. Während einige dieser Mechaniken in zukünftigen Updates möglicherweise angepasst werden, liegt der aktuelle Fokus darauf, andere Bereiche des Spiels zu verbessern, um eine ausgewogenere Spielerfahrung zu bieten.

Ein weiteres Thema ist der beliebte Bewegungsfehler namens Cricket Jumping. Obwohl viele Spieler hoffen, dass dieser Fehler nicht behoben wird, beobachtet Gearbox die Situation. Sollte dieser Fehler die Spielstabilität gefährden, insbesondere im kooperativen Mehrspielermodus, könnte das Studio gezwungen sein, einzugreifen.

Die Welt von Borderlands 4

Was macht Borderlands 4 einzigartig? Borderlands 4, das am 12. September 2025 veröffentlicht wurde, führt dich auf den Planeten Kairos, wo du als einer der neuen Kammerjäger gegen den brutalen Diktator Timekeeper kämpfst. Die nahtlose Welt ohne Ladebildschirme und die neuen Fahrzeuge und Werkzeuge, wie der Greifhaken, bieten ein dynamisches Spielerlebnis.

Mit einer Vielzahl von Waffen und der Möglichkeit, deinen Kammerjäger individuell anzupassen, bietet Borderlands 4 eine tiefgründige Spielerfahrung. Die Rückkehr beliebter NPCs wie Miss Mad Moxxi und Marcus Kincaid sowie neuer Charaktere wie Rafa, Harlowe, Amon und Vex tragen zur Faszination des Spiels bei.

Aktuelle und zukünftige Entwicklungen

Wie geht es mit Borderlands 4 weiter? Während das Spiel bereits einige Performance-Updates erhalten hat, sind die kommenden gameplay-spezifischen Patches ein spannender Schritt, um die Balance im Spiel zu verbessern. Diese Veränderungen könnten die Art und Weise, wie du das Spiel spielst, erheblich beeinflussen.

Bleib dran für weitere Updates und entdecke, wie Gearbox Software die Welt von Borderlands 4 weiterentwickelt. Was denkst du über die geplanten Änderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!