Borderlands 4 bringt neuen SHiFT-Code für 3 Goldene Schlüssel!

Seit dem 12. September 2025 ist Borderlands 4 auf dem Markt und erfreut sich großer Beliebtheit unter den Fans der Serie. Entwickelt von Gearbox Software und veröffentlicht von 2K, setzt das Spiel die Tradition der actionreichen Looter-Shooter fort. Du spielst als einer der neuen Kammer-Jäger auf dem Planeten Kairos, der von einem tyrannischen Herrscher namens Zeitwächter unterdrückt wird. Deine Aufgabe besteht darin, den Widerstand anzuführen und die Geheimnisse der planetaren Kammer zu enthüllen.

Neue SHiFT-Codes für Borderlands 4

Wie kannst du die neuen SHiFT-Codes einlösen? Gearbox hat kürzlich einen neuen SHiFT-Code veröffentlicht, der dir drei Goldene Schlüssel einbringt. Diese Schlüssel sind unverzichtbar für das Öffnen von Goldtruhen, die dir wertvolle legendäre Beute bieten können. Der aktuelle Code lautet JZX33-ZKWST-5XT3W-JTBJ3-66BXB und ist bis zum 2. Dezember 2025 gültig.

Um diesen Code einzulösen, musst du dich auf der SHiFT-Website einloggen, deinen Account mit deinem Gaming-Account verbinden und den Code unter dem Reiter „Code-Einlösung“ eingeben. Vergiss nicht, dass die Goldenen Schlüssel selbst unbefristet gültig sind, auch wenn der Code abläuft. So kannst du sie nutzen, wann immer du möchtest.

Vorteile der Goldenen Schlüssel

Warum sind Goldene Schlüssel so wichtig? Goldene Schlüssel ermöglichen es dir, an hochwertige Ausrüstungsgegenstände zu kommen, die deinem aktuellen Level angepasst sind. Gerade wenn du auf der Suche nach einer schnellen Aufwertung deiner Ausrüstung bist, sind diese Schlüssel eine hervorragende Möglichkeit, ohne auf den Zufall angewiesen zu sein.

Die Goldenen Truhen, die du mit diesen Schlüsseln öffnest, enthalten oft legendäre Gegenstände, die im Spiel schwer zu finden sind. Wenn du also deine Chancen auf eine mächtige Beute erhöhen möchtest, sind die regelmäßigen SHiFT-Codes von Gearbox eine großartige Gelegenheit.

Aktuelle SHiFT-Codes im Überblick

JZX33-ZKWST-5XT3W-JTBJ3-66BXB – 3 Goldene Schlüssel

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amons Kultklassiker-Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafas Sparretter-Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowes Maliwannabee-Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vex‘ Massenmarktskin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Bewahre-deine-Lenden-Kopf und Hex Appeal Skin

Die Zukunft von Borderlands 4

Was erwartet dich in den kommenden Monaten? Gearbox hat bereits einen fünften Kopfgeld-Pack angekündigt, nachdem das erste kostenlos für alle Spieler verfügbar gemacht wurde. Zudem wird im Jahr 2026 ein neuer Kammer-Jäger das Spiel bereichern, was für frischen Wind sorgen dürfte.

Es bleibt also spannend, was die Zukunft von Borderlands 4 betrifft. Neue Inhalte und regelmäßige SHiFT-Codes bieten dir kontinuierliche Anreize, in die actionreiche Welt von Kairos zurückzukehren. Halte dich also auf dem Laufenden und nutze die Gelegenheit, die Codes einzulösen, solange sie verfügbar sind.

Was hältst du von den neuen SHiFT-Codes? Lass es uns in den Kommentaren wissen!