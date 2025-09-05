Besiege das Glockenbiest in Silksong – So schaltest du die Schnellreise frei

In Hollow Knight: Silksong, erwartet dich mit dem Glockenbiest ein herausfordernder erster Bosskampf, sobald du das Startgebiet verlässt. Dieses niedliche, aber auch furchteinflößende Wesen triffst du auf der Spitze von The Marrow an, in der Nähe des Kartenhändlers Shakra und dem Weg nach Mosshome. Zu Beginn ist das Glockenbiest in Seide gefangen, was bedeutet, dass du zuerst nach Mosshome reisen musst, um die Fähigkeit Seidenspeer freizuschalten. Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, Seidenfäden zu durchtrennen, einschließlich derjenigen, die das Glockenbiest gefangen halten. Sobald du das Biest befreit hast, beginnt ein spannender Bosskampf, der mit der Freischaltung einer Schnellreisefunktion belohnt wird.

Der Kampf gegen das Glockenbiest

Wie besiegst du das Glockenbiest in Silksong? Der Kampf dreht sich um das geschickte Ausweichen und Ausnutzen der vier Hauptangriffe des Glockenbiests. Jeder Angriff beginnt in der Regel mit einem Ausbruch aus dem Boden. Der Kampf selbst beginnt mit einem Sturmangriff.

Beim Sturmangriff erzeugt das Glockenbiest nach einer breiten Schockwelle am Boden einen Angriff, bei dem es aus den Glocken hervorbricht und auf dich zustürmt. Springe über das Biest und nutze einen Sturz- oder Abwärtsangriff, um Schaden zu verursachen. Sobald es aufhört zu stürmen, pausiert es kurz, was dir Gelegenheit gibt, es einige Male anzugreifen, bevor es wieder in den Boden gräbt. Du kannst es auch kurz angreifen, wenn es zuerst auftaucht, obwohl dies riskanter ist.

Die Angriffe des Glockenbiests

Welche Angriffe nutzt das Glockenbiest? Zusätzlich zum Sturmangriff verfügt das Glockenbiest über einen Sprungangriff. Auch hier zeigt eine breite Schockwelle am Boden den bevorstehenden Angriff an. Das Biest springt auf und taucht auf die andere Seite der Arena. Bleibe in der Mitte der Arena und du kannst es während des Sprungs mit einem Aufwärtsschlag treffen. Auch beim Landen pausiert das Biest kurz, sodass du weitere Treffer landen kannst.

Ein weiterer Angriff sind die springenden Glocken. Hierbei erscheint eine schmale Schockwelle in der Mitte der Arena, bevor das Biest auftaucht und zwei Glocken über den Boden in beide Richtungen hüpfen lässt. Tritt zurück, wenn du die Schockwellen siehst, um genügend Zeit und Raum zu haben, über die auf dich zukommende Glocke zu springen.

Die zweite Phase des Kampfes

Was passiert in der zweiten Phase des Kampfes? Sobald du ausreichend Schaden zugefügt hast, brüllt das Glockenbiest und tritt in eine zweite Phase ein, bei der es Glocken über die gesamte Arena regnen lässt. Diese Glocken werden durch einen schwachen Lichtstrahl vom Himmel angekündigt und prallen nur einmal ab, bevor sie zerbrechen. Konzentriere dich darauf, diesen Gefahren auszuweichen, ähnlich wie bei den normalen Glockenangriffen.

In dieser Phase können nach den Angriffen des Biests gelegentlich zusätzliche Glocken von der Decke fallen. Du musst also nicht nur die Sturm- und Sprungangriffe sowie die normalen springenden Glocken kontern, sondern auch auf eine herabfallende Glocke achten.

Strategien und Belohnungen

Welche Strategien sind am effektivsten? Es empfiehlt sich, vorsichtig zu sein und die klaren Öffnungen bei den Sturm- und Sprungangriffen auszunutzen. Wenn du zu gierig wirst und versuchst, dem Biest hinterherzujagen oder einen zusätzlichen Treffer zu landen, riskierst du, Schaden zu nehmen. Du könntest auch den Seidenspeer für Distanzschaden einsetzen, aber es ist besser, deine Seide für Heilungen mit der Bindung aufzusparen.

Sobald du das Glockenbiest besiegt hast, wird es freundlich und du schaltest die Schnellreise frei. Diese funktioniert ähnlich wie im ersten Hollow Knight, sodass du zwischen freigeschalteten Bereichen reisen kannst, indem du Stationen, sogenannte Glockenwege, besuchst. Darüber hinaus erhältst du ein Seidenherz, das eine einzelne Seidenspule regeneriert, wenn du keine mehr hast. Dies ist nützlich, um schneller Zugriff auf deine Heilung und andere Fähigkeiten zu haben, was niemals schaden kann.

Was denkst du über das Glockenbiest und seine Herausforderungen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!