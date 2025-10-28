Battlefield 6 REDSEC feiert Release – und Call of Duty kontert mit gratis Black Ops 6

Während Electronic Arts mit Battlefield: REDSEC den neuesten Free-to-Play Battle-Royale-Schlag wagt, lässt Activision nicht locker – sie reagieren mit einem zeitlich begrenzten Geschenk: Wer möchte, darf in den kommenden Tagen ohne Kauf die Multiplayer- und Zombies-Modi von Black Ops 6 ausprobieren.

Kostenloser Zugriff auf Multiplayer und Zombies

Activision hat angekündigt, dass ab dem 28. Oktober bis mindestens 3. November 2025 der Zugang zu bestimmten Modi von Black Ops 6 gratis ist. Im Testzeitraum sind der Mehrspieler-Part über 40 Karten sowie der Zombies-Modus mit sechs Spielorten freigeschaltet. Der Fokus dieser Aktion liegt klar auf Wiedereinstieg und Community-Anreiz, nicht auf der Kampagne, die nicht Teil des Angebots ist.

Der kostenlose Zugang gilt laut Ankündigung für alle Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Diese Reaktion fällt insofern interessant aus, da sie exakt parallel zum Launch des REDSEC-Modus von EA stattfindet – möglicherweise bewusst gesetzt.

REDSEC startet parallel – Konkurrenzkampf der Shooter-Marken

Mit dem Launch von Battlefield REDSEC positioniert sich EA im Free-to-Play-Segment der großen Shooter: Ein Battle-Royale-Modus mit klassischer Battlefield-Mechanik, der ohne Besitz von Battlefield 6 spielbar sein soll. Activision nutzt diesen Moment, um mit einer Gratis-Aktion für sein eigenes Franchise Präsenz zu zeigen. Die Konkurrenz zwischen den beiden Marken ist also nicht nur spielerisch, sondern strategisch.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was bedeutet das für Spieler?

Wenn du gerade überlegst, welchen Shooter du ausprobieren willst, hast du zwei Chancen:

Du springst direkt bei REDSEC rein – kostenlos, frisch und mit viel Aufmerksamkeit auf dem Starttag.

Du nutzt die Gratis-Phase von Black Ops 6, um Multiplayer oder Zombies ohne Investition zu testen.

Beide Optionen haben Potenzial, je nachdem, ob du eher auf das neue Battlefield-Erlebnis oder den bewährten Call of Duty-Stil setzt.

Der heutige Tag könnte ein Wendepunkt im Shooter-Bereich werden: EA startet mit einem großen Free-to-Play-Battle-Royale, während Activision gleichzeitig die eigene Fanbasis mit einem Gratis-Zugang für Black Ops 6 einfängt. Für Spieler heißt das: viel Auswahl und wenig Risiko. Wer direkt loslegen will, sollte vor allem bei REDSEC schnell sein – die Server werden in den ersten Stunden vermutlich voll sein.