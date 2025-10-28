Battlefield REDSEC startet heute: Battle-Royale-Release, Preload, Uhrzeiten & Update-Guide

Battlefield REDSEC, der kostenlose Battle-Royale-Ableger von Battlefield 6, erscheint heute weltweit. Der Modus ist Free to Play auf PC, PS5 und Xbox Series X|S, unterstützt große Lobbys, Cross-Play und setzt auf das volle Battlefield-Paket mit Klassen, Fahrzeugen, Zerstörung und einer extrem tödlichen Zone. Einige Zeilen weiter unten findest du Release-Uhrzeiten, Plattform-Details, Spielfeatures, Download-Tipps, Cross-Play-Einstellungen, Monetarisierung und eine große FAQ mit den wichtigsten Fragen rund um den heutigen Launch.

Was ist Battlefield REDSEC?

REDSEC ist ein eigenständiger, kostenloser Battle-Royale-Modus im Battlefield-6-Kosmos. Du spielst in Vierer-Squads oder kleineren Teams, landest auf einer großen, eigens dafür gebauten Karte, sammelst Ausrüstung, kämpfst um Missionsziele und bleibst vor allem außerhalb der tödlichen Ringzone, die Spieler beim Kontakt sofort eliminiert. Das Spielprinzip kombiniert klassische Battlefield-Stärken wie Klassen-Teamplay, Fahrzeuge und brachiale Zerstörung mit typischen BR-Mechaniken.

Wann ist der Release von REDSEC?

EA hat den Start für heute, 28. Oktober bestätigt. Die Freischaltung erfolgt in Deutschland ab 16 Uhr.

Um wie viel Uhr ist der Start?

Ihr könnt ab 16 Uhr deutscher Zeit loslegen.

Gibt es einen Preload?

Ja, ab 10 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch das große Update vermutlich mit Season 1 und BF REDSEC herunterladen, damit ihr pünktlich zum Start um 16 Uhr ready seid! Es wird berichtet, dass mehrere „Packs“ im Update enthalten sind (z. B. Multiplayer-Pack) – also nicht ausschließlich der BR-Modus. Für ältere/verwandte Titel wurden Preloads mit Komponenten-Auswahl angeboten („installiere nur Multiplayer“, etc.)

Schlussfolgerung: Wie läuft der Download vermutlich ab?

Vermutlich gibt es ein großes Update-Package (Season 1 inkl. REDSEC) für Battlefield 6, das vor dem offiziellen Start der Lobby-/Match-Freischaltung heruntergeladen werden kann.

Empfehlung: Launcher/Store früh öffnen, Update starten, damit du ab Startzeit (16 Uhr CET) bereit bist.

Wie groß ist das Update?

Abhängig von der jeweiligen Plattform und dem Store, aus dem ihr das Update herunterladet, schwankt die Größe des Downloads.

Geschätzte Update-/Preload-Größen nach Plattform

PC: ca. 22 GB

Xbox (Series X|S): ca. 20 GB

PlayStation 5: ca. 7 GB

Hinweise zur Interpretation

Unterschiede ergeben sich durch Plattformoptimierung, Update-Pakete, ob Inhalte schon vorinstalliert sind usw.

Der Wert für PS5 wirkt erstaunlich gering im Vergleich – es könnte sich dabei um nur den Basis-Datenblock handeln oder eine unvollständige Schätzung sein.

handeln oder eine unvollständige Schätzung sein. Falls ihr wenig Speicherplatz frei habt: Es empfiehlt sich, vorab Platz zu schaffen und den Launcher bzw. Store im Blick zu behalten.

Benötige ich Battlefield 6 für Battlefield REDSEC?

Nein, ihr müsst Battlefield 6 nicht besitzen , um REDSEC spielen zu können. REDSEC ist ein eigenständiger Free-to-Play Battle-Royale-Modus.

, um REDSEC spielen zu können. REDSEC ist ein eigenständiger Battle-Royale-Modus. Das heißt: REDSEC erscheint als separater Modus/Standalone-Variante, der nicht zwingend an das Hauptspiel gebunden ist.

Gleichzeitig wird REDSEC neben Battlefield 6 gestartet und gleichzeitig mit der Season 1-Aktualisierung dieses Spiels veröffentlicht – aber der Zugriff erfolgt eigenständig und eine Stunde voneinander getrennt.

Für den Zugang zu Battlefield REDSEC ist kein Kauf von Battlefield 6 erforderlich. REDSEC ist ein kostenloser eigenständiger Battle-Royale-Modus, der parallel zur Season 1-Aktualisierung von Battlefield 6 veröffentlicht wird. Battlefield 6-Inhaber erhalten eventuell zusätzliche Inhalte oder Verknüpfungen (z. B. Twitch-Drops, gemeinsame Fortschritte), diese sind jedoch nicht Voraussetzung, um REDSEC spielen zu können.

Auf welchen Plattformen erscheint REDSEC?

REDSEC erscheint Free to Play für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Modus läuft eigenständig neben dem Hauptspiel und setzt auf optionale In-Game-Käufe.

Ist REDSEC wirklich kostenlos?

Ja. REDSEC ist kostenlos spielbar, ähnlich wie Warzone. Einnahmen erfolgen über optionale Käufe, nach jetzigem Stand vor allem kosmetischer Natur.

Unterstützt REDSEC Cross-Play?

Ja. Battlefield 6 unterstützt plattformübergreifendes Matchmaking. Auf Konsole lässt sich Cross-Play in den Optionen deaktivieren, um wahlweise nur mit der eigenen Konsole zu spielen. Auf PC ist Cross-Play laut bisherigen Angaben standardmäßig aktiv. Details stammen aus den offiziellen Battlefield-6-Infos und Berichten zur Cross-Play-Umsetzung.

Spielerzahl, Squads und Modi

Berichte nennen bis zu 100 Spieler pro Match. Gespielt wird standardmäßig in Vierer-Squads, häufig zusätzlich mit Duos. Weitere Varianten sind abhängig vom Saisonplan möglich. Detaillierte offizielle Infos gibt es diesbezüglich aktuell aber noch nicht.

Karte, Setting und KI-Aufträge

Die Startkarte ist für Battle Royale entworfen, mit mehreren Points of Interest, markanten Biomen und viel vertikalem Spielraum für Infanterie und Fahrzeuge. EA betont Missionen/Aufträge innerhalb der Runde, die bessere Ausrüstung freischalten. Zerstörbare Areale ändern Deckung und Routen dynamisch.

Die Ring-Mechanik: Warum ist sie so besonders?

Die Ringzone ist in REDSEC nicht nur Druckmittel. Wer den Kreis berührt, stirbt sofort. Kein Ticken, keine „noch kurz rein und raus“-Taktiken. Das beschleunigt Rotationen, verhindert Edge-Camping und führt zu schnelleren, saubereren Fights.

Klassen, Loadouts, Loot

Battlefield bleibt Battlefield: Klassen-Identität und Gadgets prägen dein Squad. Loot gibt es in seltenen Stufen mit Attachments, dazu Fahrzeuge für Map-Rotation und High-Risk-High-Reward-Plays. Der Fokus liegt auf Squad-Rollen und Gadget-Synergien, nicht auf Solo-Superhelden.

Fahrzeuge im Battle Royale

Vom Transport-Truck bis zum Kampfheli. Fahrzeuge eröffnen Rotationen, mobile Deckung und Push-Optionen, sind aber laut ersten Infos gezielt limitiert und am Noise-Level erkennbar. Anti-Vehicle-Gadgets und Zerstörung halten das Meta im Gleichgewicht.

Download und Zugang: Wie starte ich REDSEC?

PC: Installiere REDSEC über die bekannte Shop-Plattform deines Battlefield-6-Ökosystems. Ein EA-Account ist nötig, Verknüpfung über das Account-Portal.

Installiere REDSEC über die bekannte Shop-Plattform deines Battlefield-6-Ökosystems. Ein ist nötig, Verknüpfung über das Account-Portal. Konsole: Im jeweiligen Store nach Battlefield REDSEC suchen. Free-to-Play-Titel benötigen in der Regel kein PS-Plus oder Game Pass Ultimate für den Onlinezugang. Redaktionen gehen davon aus, dass dies auch für REDSEC gilt. Hierbei sind wir uns aktuell aber noch nicht sicher.

Tipp für PC-Spieler: Achte auf einen synchronen Start zu den obigen Zeiten. Falls die Kachel kurz „nicht verfügbar“ zeigt, hilft ein Store-Refresh nach einigen Minuten.

Performance, Anti-Cheat und Fairness

DICE adressiert Cheating und Input-Balance. Konsolen können PC-Cross-Play abschalten. Außerdem kommen stärkere Anti-Cheat-Maßnahmen und überarbeitete Aim-Assist-Profile zum Einsatz, um Controller-Gameplay konkurrenzfähig zu halten.

Monetarisierung und Battle Pass

Zum Start gilt: Free to Play mit optionalen Käufen. Redaktionen berichten von einem saisonalen Rahmen mit Season 1 und kosmetischen Items. Pay-to-Win-Mechaniken wurden nicht bestätigt und werden auch nicht erwartet.

Den offiziellen Trailer, der um 16 Uhr auf YouTube freigeschaltet wird, könnt ihr euch zum Start hier anschauen:

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu Battlefield REDSEC

Der eigenständige Battle-Royale-Modus für Battlefield 6. Kostenlos, squad-fokussiert, mit Fahrzeugen, Zerstörung und einer sofort tödlichen Ringzone.

Auf welchen Plattformen ist REDSEC verfügbar?

PC, PS5, Xbox Series X|S. Free to Play, eigenständig neben dem Hauptspiel.

Ja. Optional gibt es kosmetische Käufe und saisonale Inhalte.

Wie viele Spieler pro Match?

Bis zu 100 Spieler zum Launch, primär in Vierer-Squads und Duos.

Gibt es Cross-Play und Cross-Progression?

Cross-Play ist aktiv, auf Konsole optional abschaltbar. Zu Cross-Progression laufen Hinweise über EA-Account-Bindung; der EA-Account ist Pflicht.

Was macht den Ring so gefährlich?

Kontakt bedeutet sofortiges Aus. Kein Ticken, keine Rettung. Das erhöht Tempo und Positionsspiel.

Welche Rolle spielen Fahrzeuge?

Fahrzeuge sind zentral für Rotationen und Map-Kontrolle, werden aber durch Anti-Vehicle-Tools und Zerstörung konterbar gehalten.

Wie funktioniert Loot und Progression im Match?

Waffen mit Raritätsstufen, Attachments, Gadgets, Klassen-Perks. Zusätzlich Missionsziele, die Upgrades und bessere Ausrüstung liefern.

Brauche ich PS Plus oder Xbox Live Gold?

Für Free-to-Play-Spiele ist das im Regelfall nicht nötig. Redaktionen berichten, dass REDSEC diesem Muster folgt. Offizielle Bestätigung für alle Regionen kann je nach Store noch nachziehen.

Erste Meta-Einschätzung zum Start

Wer aggressiv rotiert, wird belohnt. Stirbt der Ring sofort, zählt frühzeitige Positionierung. Squad-Synergien mit klassischer Rollenverteilung sind Schlüssel zum Sieg. Fahrzeuge verschaffen Reichweiten- und Timing-Vorteile, ziehen aber Aufmerksamkeit. Zerstörung öffnet neue Winkel, zerstört gegnerische Deckung und zwingt Teams in riskante Umwege. Das alles wirkt wie die Battlefield-Antwort auf Warzone, nur mit mehr Betonung auf Klassen-Teamplay.