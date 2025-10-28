Battlefield 6 & Battlefield REDSEC – Cross-Progression macht Fortschritt und Belohnungen einfacher

Mit Spannung erwartet, bietet Battlefield 6 zusammen mit dem neuen Battle Royale-Modus Battlefield REDSEC eine spannende Neuerung für Fans der Serie: die Cross-Progression. Diese Funktion ermöglicht es dir, deinen Fortschritt, Einkäufe und den Battle Pass zwischen beiden Spielen zu teilen, was die Spielerfahrung reibungsloser und zusammenhängender gestaltet.

Wie funktioniert die Cross-Progression?

Was wird zwischen Battlefield 6 und REDSEC geteilt? Deine Kontostufe, freigeschaltete Ausrüstungsgegenstände und Anpassungsoptionen sind in beiden Spielen identisch. Das bedeutet, dass du in einem Spiel Fortschritte machst und diese automatisch im anderen Spiel übernommen werden. Das gemeinsame Fortschrittssystem umfasst auch den Battle Pass, sodass du die gleichen Belohnungen in beiden Spielen freischalten kannst. Dies verhindert, dass du doppelt grindest.

Battlefield REDSEC ist als eigenständiges, kostenloses Erlebnis konzipiert und kann von jedem heruntergeladen werden. Solltest du bereits Battlefield 6 besitzen, kannst du REDSEC direkt über das Hauptmenü starten, was den Wechsel zwischen den beiden Spielen erleichtert.

Besonderheiten des Battle Pass

Wie wirkt sich der Battle Pass auf beide Spiele aus? Der Battle Pass ist einheitlich für Battlefield 6 und REDSEC. Du kannst Battle Pass XP in beiden Spielen sammeln und alle Belohnungen freischalten, ohne dass exklusive Items an ein spezifisches Spiel gebunden sind. Dennoch gibt es spezielle Events, die exklusive Herausforderungen für eines der beiden Spiele bieten. Diese Events erfordern, dass du gelegentlich zwischen den Spielen wechselst, um alle Herausforderungen zu meistern.

Diese Ähnlichkeit mit Call of Duty und Warzone verdeutlicht den Trend, den viele Shooter-Serien verfolgen: eine zusammenhängende Spielerfahrung über mehrere Titel hinweg zu bieten.

Was bedeutet das für die Spieler?

Wie beeinflusst die Cross-Progression deine Spielerfahrung? Die Verknüpfung der Fortschritte zwischen den beiden Spielen bedeutet, dass du nicht zwischen Battlefield 6 und REDSEC wählen musst. Du kannst entweder beide spielen, dich ganz auf eines konzentrieren oder flexibel wechseln, ohne Fortschritte zu verlieren. Dies bietet eine große Freiheit und ermöglicht es dir, das Spiel ganz nach deinen Vorlieben zu genießen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass du, selbst wenn du nur an einem der Spiele interessiert bist, trotzdem alle Vorteile des Battle Pass nutzen kannst. Dies könnte insbesondere für Spieler attraktiv sein, die keine Lust auf Battle Royale haben, aber trotzdem von den Belohnungen profitieren möchten.

Warum ist die Cross-Progression von Vorteil?

Die Einführung der Cross-Progression zwischen Battlefield 6 und Redsec zeigt, wie modern und flexibel Gaming-Erfahrungen gestaltet werden können. Für Spieler bedeutet dies weniger Frust und mehr Spaß, da sie nahtlos zwischen den beiden Spielen wechseln und gleichzeitig Fortschritte erzielen können. Ob du ein Fan von traditionellem FPS-Gameplay oder Battle Royale bist, du profitierst in jedem Fall von dieser neuen Funktion.

Wie siehst du die neue Cross-Progression-Funktion? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!