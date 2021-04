Battlefield 6: Bisher größtes Entwickler-Team arbeitet an neuem Ableger, neue Infos in Kürze

DICE betont, dass es sich dabei um ein eigenständiges Spiel handelt, das von iToys von Grund auf neu entwickelt wurde, damit Spieler*innen ihr Battlefield auch unterwegs spielen und ein „umfassendes fähigkeitsbasiertes Erlebnis genießen können“. Derzeit befindet sich der Mobile-Titel in einer Testphase, bevor er im nächsten Jahr erscheint. Weitere Details dazu sollen in Kürze folgen.

Im kommenden Jahr wird ein neues Battlefield Mobile-Spiel erschienen, an dem Entwickler Industrial Toys in enger Zusammenarbeit mit DICE seit einigen Jahren arbeitet. Man möchte ein völlig neues Battlefield-Spiel entwickeln, „das das ganze Ausmaß des Krieges im Jahr 2022 auf Smartphones und Tablets bringen wird.“

Wann genau die Enthüllung von Battlefield 6 ansteht, haben die schwedischen Entwickler bislang aber nicht offiziell kommuniziert. Dafür gibt es einen weiteren Battlefield-Ableger, an dem derzeit gearbeitet wird.

Derzeit mache man bereits tägliche Playtests, um das nächste Battlefield, das bislang noch keinen offiziellen Namen erhalten hat, rund zu bekommen. Das Ziel sei das „bestmögliche Battlefield-Spiel“ zu erschaffen. In dem Blogeintrag werden epische Ausmaße, militärische Kriegführung, verrückte, unerwartete Momente, spielverändernde Zerstörungen und gewaltige Schlachten mit mehr Spielern und Chaos denn je versprochen. „Alles mit der Power von Next-Gen-Konsolen (also PS5 und Xbox Series X ) und PCs.“

Gleich vier Studios arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und Fertigstellung des neuen Battlefield-Ablegers.

„Während unsere Freunde bei Criterion und DICE LA mit uns an unserer gemeinsamen Vision für das Spiel arbeiten, bringt das Team in Göteborg die Technologien des Spiels auf ein völlig neues Niveau. Gemeinsam entwickeln wir ein atemberaubendes Spielerlebnis, auf das ihr euch Ende 2021 freuen könnt!“

In den nächsten Monaten möchte man den Fans „Sehr viel“ zeigen. Außerdem heißt es, dass bis dato das „größte Entwicklerteam an einem neuen Battlefield für Konsole und PC arbeitet, das Ende des Jahres erscheinen wird.“

