Zuschauerzahlen beim Battle of the Socials: Online Top, im Stadion Flop?

Am Wochenende fand das große Fußball-Event Battle of the Socials statt. Die Teamkapitäne haben auf dem Feld ihre jeweils stärkste Social-Media-Plattform vertreten.

Neben den Livestreams, konnte der Wettkampf live im Stadion des 1. FSV Mainz 05 bestaunt werden. Die Zuschauerzahlen vor Ort haben dabei allerdings bei vielen einen schlechten Eindruck hinterlassen. Wie sah das Ganze online aus?

Battle of the Socials: EliasN97 rettet Zuschauerzahlen im Stream

Beim Battle of the Socials sind vier Influencer-Teams auf dem Fußballplatz gegeneinander angetreten. Dabei vertreten sie jeweils die Social-Media-Plattform, auf der sie am erfolgreichsten sind.

Das sind die Teamkapitäne beim Battle of the Socials:

Team YouTube: Knossi (1.480.000 Abonnenten)

(1.480.000 Abonnenten) Team Twitch: EliasN97 (1.500.000 Follower)

(1.500.000 Follower) Team TikTok: Younes Zarou (53.100.000 Follower)

(53.100.000 Follower) Team Instagram: Lena Mantler (341.000 Follower)

Mit Abstand die meisten Follower hat Younes zu dem Event beigetragen. Über 53 Millionen Menschen folgen dem jungen Creator auf TikTok. Die meisten Live-Zuschauer vor den Bildschirmen hatte er allerdings bei weitem nicht.

Der Großteil der Zuschauenden fand sich am Sonntag auf Twitch wieder. Auf Elias Kanal wurde das Event übertragen und zog zeitweise über 150.000 Menschen gleichzeitig vor den Bildschirm.

In allen Streams zusammen kamen etwas über 200.000 Zuschauer*innen zusammen. Online war das Event also ein Erfolg, live vor Ort sah die Situation etwas anders aus.

Zuschauerzahlen vor Ort vergleichsweise gering

30.000 Tickets hätten für das Event im Fußballstadion des Bundesligisten Mainz 05 verkauft werden können. Damit wäre das Stadion quasi ausverkauft gewesen.

Knossis Gaming-PC besteht aus diesen Komponenten:

Zur Verwunderung vieler war das Stadion gerade einmal halb gefüllt. Etwas über 17.500 Tickets wurden für die Veranstaltung verkauft. Viele Fans äußern ihre Enttäuschung und vermuten, dass das Battle of the Socials ein Flop war.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Von den Veranstaltern kommen weniger kritische Worte. Äußere Faktoren wie die Tatsache, dass in Deutschland gerade die Schulferien begonnen haben und deshalb viele im Urlaub sind, könnten für die geringere Anzahl verkaufter Karten verantwortlich sein.