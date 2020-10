Schon am kommenden Freitag, den 16. Oktober 2020 erscheint Mario Kart Live: Home Circuit, das Mario Kart in die echte Welt transportiert. Das neue Nintendo-Spiel setzt auf den Verbund von echten Strecken bei euch zu Hause und RC-Karts, die auf der Nintendo Switch in digitaler Form widergespiegelt werden. Ihr fahrt also die Karts im echten Leben und spielt zeitgleich auf der Switch. Eine coole Idee? Finden wir auch!

Wenn ihr den Augmented-Reality-Rennspaß ausprobieren möchtet, könnt ihr euch schon jetzt die Strecken ansehen, die ihr auf der Nintendo Switch befahren könnt.

Mario Kart Live: Home Circuit, alle 24 Strecken!

Im nachfolgenden Video von Nineverything sehen wir alle verschiedenen Strecken und es sind nicht wenige. Neben einem wilden Westen, einer Schneepiste und beispielsweise Sweet Sweet Canyon (Mario Kart 8) dürfen wir sogar den Jungle aus „Donkey Kong Country Returns“ erleben – also Vorsicht vor den Piranha-Pflanzen! Es gibt insgesamt 24 Strecken:

Außerdem gibt es wohl einige Strecken, die exklusiv für „Mario Kart Live: Home Circuit“ integriert wurden. Beispielsweise fegt durch eine Strecke der eine oder andere Tornado, dem ihr ausweichen müsst.

Ebenfalls bemerkenswert ist der Part, in dem der Koopa namens Kamek einige Hindernisse in den Weg legt oder den Bildschirm spiegelt. Supercool ist zudem das Retro-Level, das Super Mario Bros.-Veteranen gefallen dürfte!

Wichtig ist, so viele Strecken es auch gibt, dass es zum Anfang lediglich zwei Karts gibt, eines von Mario und eines von Luigi. Ob und wann weitere Charaktere in Kartform nachgereicht werden, lässt sich noch nicht sagen. Es ist aber denkbar.

Mario Kart Live: Home Circuit erscheint am 16. Oktober 2020 für die Nintendo Switch. Beachtet, dass ihr pro Kart eine Nintendo Switch benötigt (für den Multiplayer).

Mario Kart Live: Home Circuit – Baut euren eigenen Regenbogen-Boulevard