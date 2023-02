Pedro Pascal als Mario: So könnte Mario Kart im Endzeit-Setting aussehen

Endzeit und Mario Kart: HBO zeigt uns, wie eine düstere dystopische Welt im Mario Fun-Racer-Universum aussehen könnte. Mit von der Partie The Last of Us-Star Pedro Pascal als der düstere, vom Leben gezeichnete, Mario.

Ist der Trailer von HBO ernst gemeint? Nein. Wollen wir alle mehr davon sehen? Definitiv!

Der steinige Weg zur Rainbow-Road

Zugegeben, in den vielen Mario Kart-Spielen geht es immer mal wieder heiß her. Es werden Panzer und Bananenschalen durch die Gegend geschossen und Freundschaften hart auf die Probe gestellt. Aber mit Apokalypse und Endzeit hat wohl bisher niemand das bunte Nintendo-Spektakel in Verbindung gebracht. Außer HBO.

Die haben es sich nicht nehmen lassen und ihr Talent für finstere Fantasiewelten in das friedliche Pilzkönigreich einfließen lassen. Zehn Jahre nach der Verwüstung des Reiches durch Bowser bekommt Mario einen Auftrag von einer Fremden.

Er soll eine Fracht zur Rainbow-Road bringen. Doch bei dieser Fracht handelt es sich nicht um eine frische Staude Bananen, sondern um Prinzessin Peach. Mario macht sich auf die zerklüftete Welt zu durchqueren, doch Bowser ist ihm dicht auf den Fersen.

Shotguns, Drogen und Bi-Sexualität

Im HBO-Trailer sind die Protagonisten Mario und Luigi mit Shotguns bewaffnet, die mit roten Panzern geladen werden. Ergänzt wird die Heldentruppe vom bisexuellen Yoshi und vom bisexuellen Toad mit französischem Akzent.

Wer in so einer zerstörten Welt leben muss, findet Mittel, um mit dem Schrecken zurechtzukommen. Für Mario sind das Pilze, die ihm dabei helfen sich groß zu fühlen. Der Ausblick auf das düstere Mario-Abenteuer ist ganz offensichtlich als Spaß gemeint, dass hindert Fans aber nicht daran eine reale Umsetzung sehen zu wollen.

Mit darunter zum Beispiel auch Smooth McGroove, der auf Youtube für seine Acapella-Videospielmusik-Cover berühmt geworden ist.

Was haltet ihr von diesem verrückten Serien-Konzept?