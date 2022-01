Mario Kart 9 ist wohl bereits in Entwicklung und es gibt eine Überraschung

Mario Kart 8 Deluxe hat sich als das erfolgreichste Spiel für die Nintendo Switch mit über 38 Millionen Einheiten behaupten können und das Momentum scheint ungebrochen. Trotzdem stellen sich viele die Frage, wann endlich ein neues Spiel (Mario Kart 9) erscheint, da der ursprüngliche Wii U-Release bereits fast acht Jahre zurückliegt. 2022 könnte es endlich neue Infos geben.

Mario Kart 9 könnte schon bald fertiggestellt sein, kommt mit einem Twist

Zumindest glaubt das jetzt Serkan Toto, Branchenanalyst und Begründer von Kantan Games. Die Seite gamesindustry spezialisiert sich vor allem auf News aus der Branche aus Business-Sicht und fragt jedes Jahr mehrere Analysten, was sie glauben, was in den nächsten zwölf Monaten passieren wird.

Im Rahmen dieses Artikels hat Serkan Toto eine Aussage zu Nintendos Plänen getroffen:

„Ich bin mir bewusst, dass sich Mario Kart 8 Deluxe immer noch sehr gut auf der Nintendo Switch verkauft. Aber ein Mario Kart 9 ist aktiv in Entwicklung (mit einem neuen Twist) und Nintendo könnte es dieses Jahr anteasen.“

Keine Bestätigung: Auch wenn sich Toto mit der Branche auskennt, ist das keine Bestätigung sondern nur eine Vermutung, dass dieses Jahr etwas in Richtung Mario Kart 9 gezeigt wird. Viele Fans finden aber trotz des Erfolgs von „Mario Kart 8 Deluxe“ wäre es endlich an der Zeit, mit einem neuen Ableger an den Start zu gehen.

Was könnte der Twist sein? Dem Twitter-Account LeakyPanda nach, wird dieses Jahr die Enthüllung von „Mario Kart 9“ stattfinden. Demnach soll das Spiel aber Mario Kart 10 oder Mario Kart Crossroads heißen und ein Feature aus Mario Kart 8 erweitern. Denn wie der Name vermuten lässt, soll der Fun-Racer noch weitere Nintendo-Franchises durch Strecken, Fahrer und Karts miteinander vereinen. Es wäre also mehr ein Nintendo Kart als ein klassisches Mario Kart.

Bereits Charaktere wie Melinda und der Bewohner waren samt Strecke in Mario Kart 8 enthalten. ©Nintendo

Was könnte uns von Nintendo noch erwarten? „Mario Kart 9“ ist aber nicht das einzige, was Serkan Toto vermutet. Demnach könnte es nach Mario Kart Tour, das 2019 erschienen ist, ein neues Mobile Game von Nintendo geben. Der Publisher war jetzt längere Zeit still und Toto nach könnte das ein Zeichen sein, dass dieses Jahr etwas in der Richtung passiert.

Falls ihr euch die Wartezeit auf ein neues „Mario Kart“ ein wenig verkürzen wollt, dann schaut hier vorbei, um herauszufinden, was alles bereits an Spielen für 2022 bestätigt ist:

