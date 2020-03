Falls ihr treue Abonnenten von Xbox Gold seid, dann habt ihr ein Anrecht auf eure monatlichen Free-Games, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Die neuen Xbox Games With Gold sind da und wie wir wissen, können das aktuell bis zu vier neue Spiele sein.

In diesem Monat gibt es also gleich vier Spiele für euch, die jedoch zu unterschiedlichen Terminen an den Start gegangen sind. Eines gibt es schon seit Anfang März, doch die anderen beiden erst seit dieser Woche. Das letzte Spiel im Bunde gab es leider nur bis Mitte März. Also sind nun noch drei für euch erhältlich. Wir verraten euch, auf welche Spiele ihr euch freuen dürft!

Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members, Shantae: Half-Genie Hero and Sonic Generations are now available for free with #GamesWithGold https://t.co/vAjs4tN8TW pic.twitter.com/x6FUOJqd0X — Larry Hryb 🦉✨ (@majornelson) March 16, 2020

Bis zum 15. März 2020 gab es noch „Castlevania: Lords of Shadow 2“ für die Xbox 360 (spielbar auf der Xbox One dank Abwärtskompatibilität). Doch viel spannender sind die Games, die ihr noch erhalten könnt. Da wären zum einen „Batman: The Enemy Within“ in der Complete Edition von Telltale Games. Batman gibt es noch bis zum 31. März 2020. Das ist also das erste Xbox One-Spiel.

Das andere ist „Shantae: Half-Genie Hero“, das ab dem 16. März 2020 freigeschaltet wurde und noch bis zum 15. April 2020 aktiviert werden kann für eure Gold-Bibliothek. Das letzte Game ist „Sonic Generations“ für die Xbox 360. Auch hier gilt die Abwärtskompatibilität, also keine Sorge!

Trailer zu Batman: The Enemy Within jetzt ansehen!

Trailer zu Shantae: Half-Genie Hero jetzt ansehen!

Oberhalb haben wir euch Trailer für die Games eingebunden. So könnt ihr euch schon jetzt ein Bild davon machen, ob sie etwas für euch sind. Was haltet ihr von den Gold-Games im März 2020?