Minecraft-Hype: EliasN97 verbucht extreme Zuschauerzahlen

Seit Anfang des Jahres gab es unter den Videospielen auf Twitch einen klaren Gewinner: Minecraft ist wieder voll im Trend. Viele entdecken es für sich wieder, MontanaBlack zum Beispiel spielt es zum ersten Mal. Doch was passiert, wenn der größte deutsche Streamer auf ein gehyptes Spiel trifft? Das hat EliasN97 eindrucksvoll auf Twitch gezeigt.

EliasN97 verdoppelt seine Zuschauerzahl

Elias ist der größte Streamer, den Twitch Deutschland derzeit zu bieten hat. Mit durchschnittlich fast 34.000 Zuschauer*innen liegt er knapp vor MontanaBlack. Normalerweise streamt er im Bereich Just Chatting, spielt Fortnite und vor allem FIFA 23.

Im neuen Jahr hat der junge Streamer angefangen Minecraft zu spielen. Bereits der erste Stream hat seine Zahlen merklich erhöht. Am 8. Januar erreichte er allerdings einen neuen Rekord. Seine Statistiken schossen durch die Decke. EliasN97 verdoppelte fast seine durchschnittlichen Zuschauer und landete bei über 60.000.

Sein Zuschauerpeak lag an diesem Tag bei über 80.000 Personen. Mit besonderen Events erreicht Elias zwar noch mehr Zuschauer*innen, für einen einfachen Minecraft-Stream sind diese Anstiege jedoch ziemlich extrem.

Woher kommt der Minecraft-Hype?

Genaue Ursachen für das Aufleben des Klassikers sind schwer zu ermitteln. Manche Hypes ergeben sich eben einfach so. Klar ist jedoch, dass sich eine ganze Twitch-Bubble nun mit dem Spiel beschäftigt. So hat sich MontanaBlack das erste Mal in die Pixelwelt gewagt und sehr unterhaltendes Material geliefert.

Vielleicht erleben wir gerade den Beginn einer zweiten Generation von Minecraft-Spielern, die Events wie Varo wieder ins Leben rufen? Vielleicht bekommen wir auch weitere 1000 Folge von Gronkh? Andere Creator könnten in die Fußstapfen von Paluten, Gronkh und Co. treten und eine jüngere Generation so begeistern, wie wir damals begeistert wurden.

Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein kurzer aber schöner Hype um einen absoluten Spieleklassiker.

Seid ihr Minecraft-Fans? Habt ihr Events wie Minecraft Varo verfolgt und wünscht ihr sie euch zurück? Schreibt es uns in die Kommentare!