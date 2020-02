Alle Fans von Baldur’s Gate 3 müssen heute ganz stark sein, denn die Entwickler haben einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem sie die Ankündigung angekündigt haben, dass das Gameplay zum Spiel bald vollständig präsentiert wird. Am Ende erwartet uns jedoch mehr als lediglich ein Gameplay-Trailer. Die Ankündigung lässt die Community aufhorchen, die nun gespannt sein darf.

Baldur’s Gate 3 wird bald vorgestellt!

Falls ihr es kaum noch abwarten könnt, müsst ihr euch lediglich noch bis zum 27. Februar 2020 gedulden. Die weltweite Enthüllung des Gameplays soll während der PAX East seitens Creative Director Swen Vincke stattfinden. Das Panel wird nächste Woche Donnerstag um 21:30 Uhr deutscher Zeit abgehalten und weltweit via Stream auf YouTube übertragen. Er wird das Gameplay live auf der Bühne zeigen und mit ihm soll ein „Spezialgast“ auftreten.

Aber was werden wir sehen? Allem voran wird Vincke durch das RPG führen. Es gibt Gameplay und die Mechaniken des Spiels zu sehen, während sie ein wenig in die Geschichte einführen. Der Teaser-Trailer lässt vermuten, dass wir verschiedene Wege einschlagen können. Allem Anschein nach wird es also so etwas wie ein Moralsystem geben.

Wenn ihr den Livestream verfolgen möchtet, haltet einfach nächsten Donnerstag den YouTube-Kanal von Larian Studios im Auge. Ob wir dann ein „wahres Next-Gen-RPG“ mit über 100 Stunden Spielspaß zu Gesicht bekommen, bleibt abzuwarten. Freut ihr euch auf die Ankündigung? Schreibt es gerne hier in die Kommentare!