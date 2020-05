Assassin’s Creed Valhalla wird über einen Soundtrack verfügen, der unter anderem von Einar Selvik komponiert wird. Und ja, ihr habt richtig gehört: es ist der Selvik, der zuvor an der TV-Serie Vikings gearbeitet hat!

So haben wir schon jetzt die Gewissheit, was uns auf musikalischer Ebene in etwa erwartet. Falls ihr den Soundtrack in der Wikinger-Serie mochtet, werdet ihr mit den Hintergrundklängen im neuesten Assassinen-Abenteuer womöglich auch zufrieden sein.

Assassin’s Creed Valhalla: Vikings-Komponist und Altbekannte produzieren Soundtrack

Das geht jetzt aus einer offiziellen Beschreibung im deutschen Ubisoft-Store hervor, wie ihr auf dem nachfolgenden Bild erkennen könnt (klicken, für größeres Fenster):

© Ubisoft

Neben Selvik werden zudem Sarah Schachner und Jesper Kyd vertreten sein. Letzteren solltet ihr aus vergangenen „Assassin’s Creed“-Teilen kennen. Er ist schon seit unzähligen Jahren in die Spielreihe involviert. Und Shachner ist auch keine Unbekannte. Sie hat unter anderem an Assassin’s Creed: Unity und Assassin’s Creed: Origins mitgewirkt. Zudem habt ihr sie bereits in Call of Duty: Modern Warfare vernommen.

Assassin’s Creed Valhalla erscheint bereits in diesem Winter für die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X sowie für den PC und Google Stadia.