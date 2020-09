Microsoft hat am heutigen Mittwoch den Preis und Release-Termin der Xbox Series X bekannt gegeben. Somit erscheinen die Xbox SE X und Xbox SE S beide am 10. November 2020 und werden 499 Euro beziehungsweise 299 Euro kosten.

Innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung hat nun Ubisoft mitgeteilt, dass Assassin’s Creed Valhalla nicht am 17. November 2020, wie ursprünglich angekündigt, erscheinen wird, sondern bereits am 10. November gemeinsam mit den beiden Next-Gen-Konsolen.

„Wir freuen uns, anzukündigen, dass die Spieler Assassin’s Creed Valhalla früher als gedacht entdecken werden! Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Welt, die wir in den letzten drei Jahren geschaffen haben, auf allen Plattformen, einschließlich der nächsten Konsolengeneration mit Xbox Serie X | S am 10. November zum Leben erwacht.“, so Julien Laferrière, Produzent von Assassin’s Creed Valhalla.