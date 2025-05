Assassin’s Creed Shadows – Spielerzahlen sinken trotz hoher Verkaufszahlen 2025

Die neuesten Nachrichten zu Assassin’s Creed Shadows werfen einen Schatten auf die Zukunft des Spiels. Obwohl es derzeit das zweitbestverkaufte Spiel des Jahres 2025 ist, hinter Monster Hunter Wilds, gibt es Anzeichen dafür, dass das Interesse der Spieler rapide abnimmt. Während es in den Verkaufszahlen Spiele wie Kingdom Come Deliverance 2 und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered übertrifft, zeigt die Aktivität auf Plattformen wie Steam ein anderes Bild. In den letzten 24 Stunden verzeichnete Assassin’s Creed Odyssey mehr gleichzeitige Spieler als das gerade veröffentlichte Assassin’s Creed Shadows. Dies ist bemerkenswert, da Odyssey aus dem Jahr 2018 stammt.

Spielerzahlen und ihre Bedeutung

Warum sind die Spielerzahlen von Bedeutung? Die Anzahl der aktiven Spieler ist entscheidend für den Verkauf von DLCs. Eine aktive Spielergemeinschaft erleichtert es Entwicklern, zusätzliche Inhalte zu verkaufen. Wenn viele Spieler das neue Assassin’s Creed Shadows bereits wieder verlassen haben, könnte dies den Verkauf von Erweiterungen im späteren Jahresverlauf erschweren. Sollte Ubisoft Schwierigkeiten haben, DLCs erfolgreich zu verkaufen, könnte dies die Unterstützung für das Spiel verkürzen.

Im Vergleich zu anderen älteren Assassin’s Creed Titeln, die zwischen 2.000 und 3.000 gleichzeitige Spieler haben, sollte Shadows eine größere Nutzerbasis haben. Doch die Zahlen zeigen, dass es nicht in der Lage ist, eine komfortable Marge gegenüber seinen Vorgängern zu halten.

Ein schwacher Start auf Steam

Hat Assassin’s Creed Shadows auf Steam enttäuscht? Bereits zum Start war das Spiel auf Steam kein großer Hit. Es scheint, als habe es nie eine lebendige und große Unterstützung auf dieser Plattform erlangt. Daher kommt es nicht überraschend, dass es schnell an Interesse verliert.

Assassin’s Creed Shadows ist für PC, PS5, PS5 Pro, Xbox Series S und Xbox Series X erhältlich. Trotz der Verfügbarkeit auf mehreren Plattformen bleibt die Frage, ob es Ubisoft gelingen wird, das Spiel langfristig zu unterstützen, wenn die aktive Spielerbasis weiter schrumpft.

Vergleich der Spielmechaniken

Wie unterscheidet sich Shadows von Odyssey? Beide Spiele bieten eine offene Welt und verschiedene Spielfeatures, aber sie haben unterschiedliche Schwerpunkte. Assassin’s Creed Shadows spielt in Japan des 16. Jahrhunderts und bietet zwei spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten. Im Gegensatz dazu setzt Odyssey auf die mythologische Geschichte des Peloponnesischen Krieges und fokussiert sich stärker auf Rollenspielelemente.

Shadows hebt sich durch neue Spielmechaniken wie die Manipulation von Schatten und den Einsatz eines Greifhakens für Parkour ab. Im Gegensatz dazu bietet Odyssey eine Vielzahl von Aktivitäten in einer riesigen offenen Welt und ermöglicht es den Spielern, zwischen den Charakteren Alexios und Kassandra zu wählen.

Die Zukunft von Assassin’s Creed Shadows

Welche Herausforderungen stehen bevor? Ubisoft steht vor der Herausforderung, die Spielerbasis von Assassin’s Creed Shadows wiederzubeleben und das Interesse aufrechtzuerhalten. Der Wettbewerb mit älteren erfolgreichen Titeln der Serie, wie Odyssey, macht dies nicht einfacher. Die Entwicklung und der Verkauf von DLCs könnten entscheidend dafür sein, wie lange Ubisoft das Spiel unterstützt.

Es bleibt abzuwarten, ob zukünftige Updates und Erweiterungen die Spielerzahlen ankurbeln können. Die Akzeptanz auf dem Markt und die Fähigkeit, die Spieler zu binden, werden entscheidend für den langfristigen Erfolg von Assassin’s Creed Shadows sein.

