Assassin’s Creed Mirage – Kostenloses DLC bringt neue Story und Region 2025

Ubisoft hat angekündigt, dass Assassin’s Creed Mirage ein kostenloses DLC später im Jahr 2025 erhält. Diese überraschende Erweiterung wird neue Story-Inhalte, Gameplay-Verbesserungen und AlUla als neue Erkundungsregion bieten. Die Fans sind begeistert, da Ubisoft bestätigt hat, dass all diese Inhalte ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein werden.

Assassin’s Creed Mirage, das ursprünglich als DLC für Assassin’s Creed Valhalla geplant war, hat sich zu einem eigenständigen Spiel entwickelt. Es bietet eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie mit Fokus auf Stealth, Parkour und Attentaten. Nun, fast zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung im Oktober 2023, wird das Spiel mit neuen Inhalten erweitert.

Was erwartet dich in der neuen Erweiterung?

Welche neuen Inhalte bringt das DLC? Das DLC für Assassin’s Creed Mirage wird eine neue Story-Kampagne einführen, die im 9. Jahrhundert in AlUla spielt. Diese historische Region bietet eine frische Kulisse für spannende neue Missionen, die den Spieler in die Zeit der Islamischen Goldenen Ära zurückversetzen.

Zusätzlich zu den Story-Inhalten wird das DLC auch Verbesserungen am bestehenden Gameplay von Mirage beinhalten. Diese Veränderungen sollen das Spielerlebnis weiter optimieren und noch packender gestalten. Ubisoft hat jedoch noch keine genauen Details zu den spezifischen Verbesserungen bekannt gegeben.

Überraschende Wendungen in der Entwicklung

Warum war das DLC unerwartet? Die Ankündigung des DLCs war eine Überraschung, da die Entwickler ursprünglich keine Pläne für Erweiterungen zu Mirage hatten. In einem Reddit-AMA im Jahr 2024 äußerten sich die Entwickler skeptisch über zukünftige Inhalte, trotz der großen Begeisterung der Fans für das Spiel.

Diese Neuigkeiten kommen zu einem günstigen Zeitpunkt, da viele Spieler auf Neuigkeiten zum kommenden Assassin’s Creed Codename Hexe warten, das Gerüchten zufolge eine weibliche Protagonistin einführen wird. Außerdem gibt es derzeit einen Rabatt von 70 % auf die Steam-Version von Mirage, der am 26. August 2025 endet.

Assassin’s Creed Mirage im Vergleich zu anderen Titeln

Wie schneidet Mirage im Vergleich zu anderen Spielen der Serie ab? Assassin’s Creed Mirage ist bekannt für seine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, im Gegensatz zu Titeln wie Assassin’s Creed Shadows, das im feudalen Japan spielt und den Fokus auf Rollenspielelemente legt. Mit dem neuen DLC wird Mirage noch interessanter, besonders für diejenigen, die die klassischen Elemente der Serie schätzen.

Assassin’s Creed Shadows, das im März 2025 veröffentlicht wurde, bietet eine umfangreiche offene Welt in Japan und zwei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Im Vergleich dazu bleibt Mirage kleiner und fokussierter, was es zu einer einzigartigen Ergänzung der Serie macht.

Was denkst du über das überraschende DLC für Mirage? Wie vergleichst du das Spiel mit anderen Titeln der Serie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!