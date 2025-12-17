ARC Raiders Update – Security Breach abgeschwächt, Skilltree lässt sich resetten

Mit dem jüngsten Dezember-Update von ARC Raiders hat Entwickler Embark Studios nicht nur neue Inhalte implementiert, sondern auch eine der bisher beliebtesten Fähigkeiten im Spiel drastisch abgeschwächt. Die Rede ist vom Security Breach-Skill, einem Capstone-Talent aus dem roten Überlebens-Skilltree, das bislang einen entscheidenden Vorteil beim Looten bot.

Die Fähigkeit erlaubte es dir, sogenannte Security Lockers zu öffnen – spezielle Beutekisten mit besonders wertvollem Loot. Bislang hatten diese eine feste Platzierung auf der Karte, was strategische Runs planbar machte. Das hat sich nun geändert.

Was hat sich an Security Breach geändert?

Warum ist der Skill nicht mehr so effektiv? Seit dem Update mit dem neuen Cold Snap-Wettereffekt, in dem du bei zu langem Aufenthalt draußen Schaden nimmst, wurden die Security Lockers von statischen zu dynamischen Spawns umgestellt. Das bedeutet: Du weißt nie, ob oder wo du sie findest.

Dadurch verliert die Investition in den Security Breach-Skill massiv an Wert. Wenn du viele Punkte in den roten Baum gesteckt hast, um diesen Skill zu erreichen, kann es nun vorkommen, dass du während eines Runs gar keinen passenden Locker findest. Das ist frustrierend – besonders in einem Spiel, das stark auf Risikomanagement und gezieltes Looten setzt.

Was bedeutet das für deinen Skilltree?

Wie kannst du auf die Änderung reagieren? Glücklicherweise hat Embark Studios mit dem Update auch die Option eingeführt, deinen Skilltree zurückzusetzen. Der Preis für einen vollständigen Reset beträgt 152.000 Münzen, wenn du Level 75 erreicht hast. Einzelne Änderungen sind nicht möglich – du musst also den gesamten Tree neu aufbauen.

Das gibt dir die Möglichkeit, künftig auf andere, verlässlichere Fähigkeiten zu setzen. Denn auch wenn Security Breach einst stark war, ist er nun durch den Zufallsfaktor deutlich unflexibler geworden.

Was bringt das neue Cold Snap-Update sonst noch?

Welche weiteren Inhalte wurden eingeführt? Neben dem Frostwetter-Feature enthält das Update auch das Flickering Flames Event, das am 26. Dezember 2025 startet. Dabei gibt es einen neuen Belohnungspfad, Outfits, Emotes und mehr zum Freischalten – alles abhängig von deinen Leistungen im Spiel.

Zusätzlich wurde das Loot-System überarbeitet. Besonders auffällig: Blueprints scheinen nun deutlich häufiger zu spawnen als zuvor. Das betrifft nicht nur die Stella Montis-Karte, sondern offenbar das gesamte Spiel. Ob das ein unbeabsichtigter Nebeneffekt ist oder ein bewusstes Balancing-Element, bleibt noch offen.

Warum die Blueprint-Änderung für Diskussion sorgt

Welche Auswirkungen hat die höhere Fundrate auf das Spiel? Viele freuen sich über die erhöhte Dropchance, denn bisher waren Blueprints extrem selten und damit auch sehr wertvoll. Seit dem Update sind sie jedoch einfacher zu finden, wodurch der Druck sinkt, sie über externe Quellen wie eBay zu kaufen – ein Problem, das zuletzt durch vermehrte Angebote auffiel.

Ob Embark Studios die Spawnrate wieder senken wird, ist bisher unklar. Doch die Community scheint aktuell sehr zufrieden mit der Änderung zu sein, da sie den Spielfortschritt beschleunigt und das Crafting-System attraktiver macht.

Wie geht es mit ARC Raiders weiter?

Was erwartet dich in den kommenden Wochen? ARC Raiders bleibt für viele ein Highlight unter den Extraction-Shootern. Seit dem Launch am 30. Oktober 2025 sorgt Embark Studios mit monatlichen Updates für frische Inhalte. Die Kombination aus PvPvE, taktischem Lootsystem und frostiger Atmosphäre trifft offenbar den Nerv vieler Fans.

Auch wenn der Nerf von Security Breach für Diskussionen sorgt, zeigen Features wie das Skilltree-Reset-System, dass Embark auf das Feedback der Community eingeht. Künftige Updates dürften daher weiterhin mit Spannung erwartet werden – und vielleicht wird Security Breach in einer kommenden Version wieder attraktiver gestaltet.

Wie findest du die Änderungen am Skill-System in ARC Raiders? Wirst du deinen Tree zurücksetzen oder bleibst du beim roten Pfad? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!