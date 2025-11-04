Arc Raiders Tipp – Finde den ultimativen Loot-Spot an der Marano Station

Wenn du auf der Suche nach dem besten frühen Loot-Spot in Arc Raiders bist, dann könnte die Marano Station genau das sein, was du suchst. Dieser Ort bietet dir die Möglichkeit, wertvolle Beute zu ergattern, ohne dich in das Zentrum der Buried City wagen zu müssen. Stattdessen findest du diesen Spot am Rande der Stadt, was ihn zu einem idealen Ziel für frühe Raids macht.

Der geheime Loot-Spot in Arc Raiders

Wo befindet sich der Loot-Spot? Der Spot befindet sich hinter einer aufbrechbaren Tür auf der Nordseite des Bahnsteigs an der Marano Station. Diese Station liegt etwas abseits der Marano Park, einem Bereich, in dem du normalerweise auf andere Spieler treffen könntest, die nach wertvollen Gegenständen suchen.

Der Zugang zu diesem Spot ist erstaunlich einfach: Alles, was du tun musst, ist, eine Tür aufzubrechen und schon hast du Zugriff auf vier Container. Diese Container enthalten regelmäßig hochwertige Beute, darunter epische Materialien wie Komplexe Waffenbauteile, Exodus-Module und Magnetische Beschleuniger.

Was kannst du erwarten?

Was für Beute gibt es? Bei jedem Besuch der Marano Station habe ich mindestens einen epischen Gegenstand gefunden. Zu den möglichen Funden gehören:

Schwere Waffenbauteile

Blaue Seltenheitswaffen wie der Venator und Torrente

Rostige Werkzeuge

Synthetisierter Treibstoff

Raider Hatch Schlüssel

Grüne Seltenheitswaffen wie die Burletta und Il Toro

Warum ist dieser Spot so besonders?

Was macht diesen Ort so lukrativ? Der Spot ist nicht nur einfach zugänglich, sondern auch wenig umkämpft. In meinen zahlreichen Besuchen habe ich selten andere Spieler angetroffen. Dies könnte darauf hindeuten, dass viele noch nichts von seinem Wert wissen.

Ein weiterer Vorteil ist die Lage: Die Marano Station ist relativ nahe an den meisten Spawnpunkten in der Buried City. Zudem befindet sich in der Nähe ein Raider Hatch und eine U-Bahn-Station, die einen schnellen Abzug ermöglichen.

Tipps für den Besuch der Marano Station

Gibt es Gefahren, die man beachten sollte? Die einzige potenzielle Gefahr ist ein Rocketeer, der gelegentlich in der Nähe patrouilliert. Doch dieser ist leicht zu umgehen, wenn du aufmerksam bist.

Dank dieser Eigenschaften ist die Marano Station ein idealer Spot für frühe Raids in Arc Raiders. Nutze diese Gelegenheit, um deine Vorräte zu füllen und deinem Charakter einen wertvollen Vorsprung zu verschaffen.

Hast du den Spot bereits ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und weitere Tipps in den Kommentaren!