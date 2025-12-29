ARC Raiders mit Schnee-Updates – Erlebe winterliche Herausforderungen!

Embark Studios sorgt mit neuen wöchentlichen Herausforderungen erneut für Aufsehen in ARC Raiders. Seit dem Start des Extraction-Shooters am 30. Oktober 2025 wurde das Spiel mehrfach aktualisiert, zuletzt Mitte Dezember mit Patch 1.7.0. Die aktuelle Woche 10 bringt frischen Wind in die PvPvE-Mechanik, indem sie klassische Gefechte mit einem unerwarteten winterlichen Twist kombiniert.

In ARC Raiders gehst du als Raider aus Speranza – einer unterirdischen Stadt im postapokalyptischen Italien – an die Oberfläche, um Ressourcen zu sammeln und gegen feindliche Maschinenwesen, die ARC, zu kämpfen. Die wöchentlichen Trials bieten dir dafür zusätzliche Ziele und Belohnungen.

Belohnungssystem der Woche 10

Wie funktioniert das Sterne-System bei den Trials? Jede Woche gibt es fünf neue Herausforderungen, die am Montag freigeschaltet werden. Für eine abgeschlossene Aufgabe erhältst du je nach Leistung:

1 Stern: Ungewöhnlicher (Uncommon) Gegenstand

2 Sterne: Seltener (Rare) Gegenstand

3 Sterne: Epischer (Epic) Gegenstand

Wer über die drei Sterne hinaus eine hohe Platzierung erreicht, kann zusätzliche saisonale Belohnungen erhalten. Diese können kosmetischer oder spielrelevanter Natur sein und motivieren zur regelmäßigen Teilnahme.

Alle Herausforderungen der Woche 10 im Überblick

Welche Aufgaben warten auf dich? Diese Woche hat Embark Studios fünf neue Aufgaben veröffentlicht:

Wirf Schneebälle auf Rocketeers. Füge Shredders Schaden zu. Füge fliegenden ARC-Gegnern Schaden zu. Öffne ARC-Sonden. Zerstöre Fireballs vollständig.

Das Highlight dieser Woche ist die Schneeball-Herausforderung: Du musst Rocketeers nicht mit Waffen angreifen, sondern mit Schneebällen bewerfen. Diese verursachen keinen Schaden, zählen aber für die Aufgabe. Voraussetzung dafür ist das Wetterevent Cold Snap, welches Schnee auf bestimmte Karten bringt. Nur dort kannst du Schneebälle aufheben und über das Schnellzugriffsmenü werfen.

Effektive Synergien nutzen

Wie kannst du mehrere Aufgaben gleichzeitig lösen? Die Kombination der Schneeball-Herausforderung mit der Aufgabe, fliegenden ARC-Gegnern Schaden zuzufügen, bietet eine interessante Synergie. Nachdem du einen Rocketeer mit einem Schneeball beworfen hast, kannst du direkt mit gezielten Angriffen gegen fliegende Gegner weitermachen. Diese sind auf vielen Karten anzutreffen, was dir einen effizienten Fortschritt ermöglicht.

Auch Shredders sind ein zentrales Ziel. Diese mächtigen Feinde findest du vermehrt in der Region Stella Montis. Sie sind gefährlich, aber der Aufwand lohnt sich – insbesondere, wenn du auf epische Belohnungen aus bist.

ARC-Sonden und Fireballs gezielt angehen

Warum solltest du Sonden und Fireballs nicht ignorieren? ARC-Sonden werden oft übersehen, da sie laut sind und eine gewisse Zeit zum Öffnen benötigen. Für die aktuelle Woche sind sie jedoch Pflichtprogramm. Fireballs hingegen müssen nicht nur beschädigt, sondern vollständig zerstört werden – ein Unterschied, der schnell übersehen werden kann.

Zukunftsaussichten für ARC Raiders

Wie steht es um die Zukunft des Spiels? Seit dem Launch wurde ARC Raiders stetig erweitert. Als PvPvE-Extraction-Shooter auf Basis der Unreal Engine 5 hat sich das Spiel mit seiner taktischen Tiefe, dem Ressourcenmanagement und der dichten Atmosphäre eine solide Fanbasis gesichert. Die Mischung aus kooperativen Missionen, kompetitivem Überlebenskampf und dem postapokalyptischen Setting überzeugt viele – nicht zuletzt durch regelmäßig neue Inhalte.

Die aktuelle Woche 10 zeigt, dass Embark Studios auch nach Release kreative Ideen verfolgt. Ob du allein unterwegs bist oder im Duo oder Trio spielst: Die wöchentlichen Trials bieten eine zusätzliche Motivation, dich erneut Topside zu wagen.

Wie gefallen dir die neuen Herausforderungen mit Schneebällen und Co.? Hast du schon alle fünf Trials geschafft oder kämpfst du noch gegen die Shredders? Teile deine Erfahrungen gern in den Kommentaren!