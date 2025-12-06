ARC Raiders – Expedition verschoben: Mehr Vorbereitungszeit bis Dez. 2025!

Die erste Expedition von ARC Raiders verzögert sich um zwei Tage. Ursprünglich sollte das Event bereits am 15. Dezember 2025 beginnen, nun wurde der Start auf den 17. Dezember 2025 verschoben. Das Ende des sechstägigen Zeitfensters bleibt bestehen: Es endet am 22. Dezember 2025.

Damit haben alle, die sich auf das Prestige-ähnliche System vorbereiten, ein wenig mehr Zeit, um die benötigten Ressourcen zu sammeln. Der Aufwand lohnt sich: Wer seinen Raider auf Expedition schickt, erhält wertvolle Boni für den nächsten Durchlauf – muss allerdings auch mit einem vollständigen Charakter-Wipe leben.

So funktioniert eine Expedition

Was erwartet dich bei einer Expedition in ARC Raiders? Expeditionsläufe erinnern an das Prestige-System aus Call of Duty: Du gibst deinen aktuellen Fortschritt auf, beginnst mit einem neuen Raider – erhältst aber wertvolle dauerhafte Vorteile für kommende Runs.

Bevor du dich auf eine Expedition begeben kannst, musst du verschiedene Materialien sammeln und einsetzen. Diese Vorbereitung ist aufwendig und kostet nicht nur Zeit, sondern auch viele Ressourcen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Alle Materialien für eine Expedition

Welche Ressourcen brauchst du? Um deinen Raider auf eine Expedition zu schicken, musst du insgesamt fünf Projektphasen erfüllen. Jede Phase verlangt unterschiedliche Materialien:

Phase Erforderliche Materialien Foundation 150x Metallteile, 200x Gummiteile, 80x ARC-Legierung, 15x Stahlfedern Core Systems 35x Robustes Tuch, 30x Kabel, 30x Elektronikkomponenten, 5x Kühlgebläse Framework 5x Glühbirne, 30x Batterie, 20x Sensoren, 1x Exodus-Modul Outfitting 5x Luftbefeuchter, 5x Erweiterte Elektronik, 3x Magnetbeschleuniger, 3x Leaper-Puls-Einheit Load Stage 250.000 Münzen für Kampfobjekte, 100.000 Münzen für Überlebensobjekte, 180.000 Münzen für Vorräte, 300.000 Münzen für Materialien

Belohnungen für Expeditionsteilnehmer

Lohnt sich der Aufwand? Wer seinen Raider auf Expedition schickt, erhält folgende dauerhafte Vorteile für den nächsten Charakter:

Bis zu 5 Bonus-Skillpunkte (1 Mio. Münzen pro Punkt, basierend auf dem Wert der abgegebenen Items)

+12 permanente Lagerplatz-Slots

Outfit: Patchwork-Raider

Frühspiel-Boni: 5% XP-Boost, 6% mehr Scrappy-Materialien, 10% Reparaturgeschwindigkeit

Diese Boni machen vor allem für jene Sinn, die es nicht geschafft haben, Level 75 in der ersten Season zu erreichen. Der XP-Boost und die zusätzlichen Lagerplätze erleichtern den nächsten Durchgang spürbar.

Was du nach einer Expedition verlierst

Welche Inhalte werden zurückgesetzt? Der Preis für die Expedition ist hoch: Dein aktueller Charakter wird vollständig gelöscht. Das betrifft folgende Aspekte:

Skillbaum

Level

Lagerbestand

Werkstatt

Crafting-Fähigkeiten

Baupläne

Dank der Boni startest du aber nicht ganz bei Null. Der neue Raider profitiert direkt vom Expeditionsfortschritt – ein kleiner Trost für den Reset.

Mehr Zeit für die Vorbereitung

Warum wurde die Expedition verschoben? Laut einem offiziellen Beitrag auf dem X-Kanal von ARC Raiders wurde das Event auf den 17. Dezember 2025 verschoben. Ein direkter Grund wurde nicht genannt, doch viele in der Community begrüßen die zusätzliche Vorbereitungszeit.

Wer bislang noch nicht alle Materialien beisammen hatte, bekommt nun zwei zusätzliche Tage, um sich zu rüsten. In der Zwischenzeit kann auch das Cold Snap-Update mit neuen Inhalten weitere Motivation liefern, sich auf die Expedition vorzubereiten.

Ein Blick auf das Spiel selbst

Was ist ARC Raiders überhaupt? Das Spiel ist ein PvPvE-Extraction-Shooter in Third-Person-Perspektive und wurde am 30. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Entwickelt wurde es von Embark Studios, den Machern von The Finals.

In ARC Raiders durchstreifst du in 30-minütigen Einsätzen die Oberfläche einer postapokalyptischen Erde, um Ressourcen zu sammeln. Dabei triffst du auf feindliche Maschinen – genannt ARC – und andere menschliche Spieler. Die gesammelte Beute kann nur in einer sicheren Tasche behalten werden, wenn du extrahierst. Alles andere geht beim Tod verloren.

Mit gesicherten Materialien kannst du im Untergrund deine Ausrüstung verbessern, Items herstellen und Skills freischalten. Das Matchmaking passt sich an Einzelspieler oder Duo-Teams an, wodurch faire PvP-Gefechte möglich sind, aber nie garantiert werden.

Wie stehst du zur Expeditionsmechanik in ARC Raiders? Wirst du deinen Fortschritt opfern, um dir Vorteile für den nächsten Durchlauf zu sichern? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!