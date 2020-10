Apple Keynote: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, & iPhone 12 Pro Max vorgestellt

Leaks gab es in den vergangenen Wochen und Tagen mehr als genug, doch nun hat Apple im Rahmen der Oktober-Keynote das iPhone 12 auch endlich offiziell vorgestellt. Wie vermutet kommt das neue Smartphone in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen und Kamera-Ausstattung auf den Markt.

Alle Infos zum Apple iPhone 12

Kaum Änderungen am bewährten Design

Beim Design des neuen iPhone 12 hat Apple keine großen Änderungen vorgenommen, da sich dieses bis jetzt sehr gut bewährt hat. Das Unternehmen setzt anstatt auf abgerundete Ecken nun wieder auf klarere Kanten und möchte das damalige Design durch einige Änderungen wieder in die Gegenwart transportieren. Im Inneren werkelt der neue Chip, der A14 Bionic, der im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde.

Die vier iPhone 12-Varianten unterscheiden sich durch ihrer Größe, dem Display und den Kamera voneinander. Die verbauten 5G-Modems könnten in entsprechenden Netzen Datenraten von theoretisch bis zu 10 GBit/s erreichen. Durch den Smart Data Mode wechselt das iPhone 12 automatisch von LTE zu 5G, wenn 5G nicht benötigt wird, um Energie zu sparen.

Display

Das iPhone 12 verfügt über ein OLED-Display (Super Retina XDR). Das Display-Glas wird von Apple „Ceramic Shield“ genannt und kommt von Corning, der Firma hinter Gorilla Glass.

Neuartige Ladefunktion

Apple hat für das iPhone 12 zwei neu designte drahtlose Ladegeräte mit der Bezeichnung MagSafe Charger und Mag Safe Duo Charger vorgestellt, die eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 15 Watt unterstützen. Das Ladegerät hält auf der Rückseite des Smartphones dank Magneten automatisch. Durch den Magnet können auch Cases oder eine kleine Akku-Tasche ganz einfach an das iPhone angebracht werden. Dank dem Mag Safe Duo Charger könnt ihr gleichzeitig euer iPhone 12 und eure Apple Watch Series 6 aufladen.

Kaufen & Vorbestellen

Die Vorbestellungen starten am kommenden Freitag, den 16. Oktober, während die Auslieferungen des iPhone 12 und iPhone 12 Pro zum Start am 23. Oktober erfolgen. Die beiden Premium-Varianten iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max können hingegen erst ab dem 6. November vorbestellt werden, während die Auslieferung am 13. November erfolgt.

iPhone 12-Termine

Vorbestellungen iPhone 12 & iPhone 12 Pro : 16. Oktober

16. Oktober Auslieferungen iPhone 12 & iPhone 12 Pro : 23. Oktober

23. Oktober Vorbestellungen iPhone 12 Mini & iPhone 12 Pro Max: 6. November

6. November Auslieferungen iPhone 12 Mini & iPhone 12 Pro Max: 13. November

So viel kosten die iPhone 12-Modelle

Apple hat die offiziellen Preise für das iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max bekannt gegeben, die wir euch im Folgenden aufgelistet haben.

iPhone 12 Mini (5,4 Zoll) 128 GB: 699 Dollar



iPhone 12 (6,1 Zoll) 128 GB: 799 Dollar



iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) 128 GB: 999 Dollar 256 GB: 1099 Dollar



iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll) 128 GB: 1099 Dollar 256 GB: 1199 Dollar



Möglicherweise wird das iPhone 12-Event im Oktober noch nicht das letzte in diesem Jahr gewesen sein. Insider vermuten, dass der Konzern im Herbst eine weitere Präsentation plant, um die ersten Mac-Rechner mit eigener Chip-Architektur vorzustellen.