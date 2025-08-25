Another Crab’s Treasure – Das fordernde Soulslike im Xbox Game Pass entdecken

Du suchst nach einer echten Herausforderung auf dem Xbox Game Pass? Dann könnte das Spiel Another Crab’s Treasure genau das Richtige für dich sein. Dieses Spiel, das am 25. April 2024 veröffentlicht wurde, hat sich schnell einen Namen gemacht. Es wurde direkt am Erscheinungstag in den Xbox Game Pass aufgenommen und erfreut sich seither wachsender Beliebtheit. Was es von anderen Spielen im Soulslike-Genre unterscheidet, ist sein auffälliger, cartoonhafter und farbenfroher Stil, der jedoch nicht über die hohe Schwierigkeit hinwegtäuschen kann.

Spielermeinungen und -erfahrungen

Was macht Another Crab’s Treasure so herausfordernd? Auf der Xbox Game Pass Reddit-Seite finden sich zahlreiche Beiträge, die das Spiel loben. Ein Kommentar beschreibt es als „Ozean-Albtraum“, der mehr Anstrengung erfordert als andere bekannte Titel wie Wuchang: Fallen Feathers. Besonders hervorgehoben wird das Parier-System, das viele Spieler begeistert. Trotz seiner bunten Optik stellt sich das Spiel als überraschend fordernd heraus.

Ein weiterer Spieler kommentierte: „Fantastisches Spiel, braucht dringend eine Fortsetzung!“ Diese Aussagen spiegeln die allgemeine Stimmung wider, dass Another Crab’s Treasure zwar optisch wie ein Kinderspiel wirkt, jedoch mit einem anspruchsvollen Gameplay überzeugt.

Entwicklung und Bewertungen

Wer steckt hinter Another Crab’s Treasure? Das Spiel stammt vom Entwickler Aggro Crab, der bereits im Jahr 2020 mit Going Under auf sich aufmerksam machte. Mit einer Metacritic-Bewertung von 78 hat es solide Kritiken erhalten. Auf Steam hingegen genießt es mit einer 95%igen Zustimmungsrate und der Bewertung „Überwältigend positiv“ großen Zuspruch. Diese Diskrepanz zwischen Kritiker- und Spielerbewertungen zeigt, dass das Spiel bei der Community besonders gut ankommt.

Ein Grund für die Beliebtheit könnte sein, dass es mit seiner ungewöhnlichen Präsentation aus der Masse der Soulslike-Spiele hervorsticht. Während viele Spiele dieses Genres eine düstere und ernste Atmosphäre haben, besticht Another Crab’s Treasure durch seinen einzigartigen Look und Sound.

Verfügbarkeit auf Xbox Game Pass

Wie lange bleibt Another Crab’s Treasure auf Xbox Game Pass verfügbar? Der genaue Zeitraum, in dem das Spiel im Xbox Game Pass bleibt, ist unklar. Da es jedoch seit über einem Jahr Teil des Angebots ist, könnte es bald entfernt werden. Für Abonnenten, die auf der Suche nach neuen Spielen sind, gibt es jedoch immer wieder frische Optionen. Erst kürzlich wurden vier neue Spiele und ein Klassiker der PS2-Ära in den Katalog aufgenommen.

Falls du also auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bist, könnte Another Crab’s Treasure genau das Spiel sein, das du suchst. Hast du es bereits gespielt? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!