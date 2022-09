Der Herbst ist da und somit naht natürlich der Start der diesjährigen Herbst-Season. Im Oktober warten gleich mehrere vielversprechende neue Anime-Serien auf euch. Nachfolgend möchten wir euch 5 davon ans Herz legen, die ihr in den nächsten Wochen unbedingt im Blick behalten solltet.

Anime-Tipp Nr. 1: Bleach: Thousand-Year Blood War

Über zehn Jahre mussten Fans des Shōnen-Hits auf eine Fortsetzung warten, nun ist sie endlich greifbar nahe! Mit Bleach: Thousand-Year Blood War wird der gleichnamige finale Handlungsstrang der Manga-Vorlage in einem der größten Anime-Starts des Jahres adaptiert. Darin bekommen es Ichigo und seine Freunde mit dem wiederauferstandenen Quincy-König und seiner Armee zu tun.

Start: 10. Oktober 2022 bei ?

Aktuell ist noch nicht klar, wie viele Episoden die Anime-Serie umfassen wird. Voraussichtlich werden es um die 50 Folgen werden. Sicher ist, dass diese, wie der erste „Bleach“-Anime, erneut Studio Pierrot produziert. Regie übernimmt Tomohisa Taguchi („Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“). Ein Muss für Shonen-Fans! Obwohl ein Simulcast bereits bestätigt wurde, ist noch unklar, wo dieser laufen wird.

Anime-Tipp Nr. 2: Chainsaw Man

Mit Chainsaw Man erwartet uns vermutlich DER Anime-Neustart des Jahres! Um die gleichnamige Manga-Reihe entwickelte sich ein gewaltiger Hype und der dürfte mit der Anime-Serie wohl nur noch größer werden. Die Handlung dreht sich um Denji, der sich nichts sehnlicher als ein normales Leben wünscht. Nach dem Treffen mit dem kleinen Teufel Pochita soll sich alles jedoch für immer verändern.

Start: 11. Oktober 2022 bei Crunchyroll

Produziert wird das 12 Episoden umfassende düstere Fantasy-Abenteuer im renommierten Studio MAPPA, das die Serie in kompletter Eigenregie verantwortet. Regie führt Ryuu Nakayama („Raison d’être”), während Hiroshi Seko („Vinland Saga“) das Drehbuch beisteuert. Den kommenden Mega-Hit könnt ihr bei Crunchyroll im Simulcast ansehen und das solltet ihr keinesfalls verpassen!

Anime-Tipp Nr. 3: Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury

Mit Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury geht ein waschechtes Kult-Franchise in die nächste Runde. In ihrem Fokus ist Suletta Mercury, ein junges Mädchen, das in einer fernen Zukunft von einem abgelegenen Planeten stammt. Sie geht zur Asticassia School of Technology, deren Inhaber die Industrie für gewaltige mechanische Anzüge beherrscht. Suletta muss ihren Weg durch diese Welt finden.

Start: 2. Oktober 2022 bei Crunchyroll

Wie die vorherigen Ableger des Anime-Franchise entsteht auch die kommende Serie im Studio Sunrise. Den Posten des Regisseurs bekleidet Hiroshi Kobayashi („Spriggan“). Die Verantwortlichen bestätigten bereits einen Simulcast und mittlerweile steht fest, dass dieser bei Crunchyroll zu sehen sein wird. Dafür haben wir für euch oberhalb dieser Zeilen den Prolog zur Serie eingebunden. Für Sci-Fi-Fans definitiv ein Pflichtprogramm!

Anime-Tipp Nr. 4: Romantic Killer

Falls es etwas romantischer zugehen darf, könnte die RomCom Romantic Killer einen Blick wert sein. Darin dreht sich alles um die Gamerin Anzu, die mit ihrem Leben ziemlich zufrieden ist. Eines Tages macht sie allerdings Bekanntschaft mit einem Zauberer, der sie dazu bringen will, sich zu verlieben. Ob sie den Versuchungen in Form attraktiver Jungs widerstehen können wird?

Start: 27. Oktober 2022 bei Netflix

Diese Anime-Serie dürfte alles haben, um für etwas gute Laune zu sorgen, immerhin scheint Anzu in allerlei verzwickte Situationen zu stolpern. Regie übernimmt Kazuya Ichikawa („The World Ends with You: The Animation“) im Studio domerica. Am 27. Oktober 2022 startet der Titel exklusiv bei Netflix. Falls ihr eine Schwäche für Anime dieser Art haben solltet, macht ihr hiermit sicherlich nichts verkehrt.

Anime-Tipp Nr. 5: Spy x Family – Teil 2

Last but not least möchten wir euch auf einen weiteren absoluten Kracher der diesjährigen Herbst-Season aufmerksam machen. Mit Spy x Family – Teil 2 geht einer der größten Hits des Jahres in die nächste Runde. Spion Twilight muss darin weiter dafür kämpfen, dass seine Mission ein Erfolg wird, während er gleichzeitig alle Hände voll damit zu tun haben dürfte, sich um seine Scheinfamilie zu kümmern.

Start: 1. Oktober 2022 bei Crunchyroll

Besonders aufgrund ihrer wohltuenden Szenen zwischen den Hauptfiguren konnte die Gemeinschaftsproduktion der Studios WIT und CloverWorks überzeugen. Regie führt Kazuhiro Furuhashi („Hunter x Hunter“). Mit dieser Anime-Serie, die ihr bei Crunchyroll anschauen könnt, bekommt ihr gewissermaßen das komplette Paket, denn sie bietet neben krachender Action auch viele berührende Momente.

Das waren unsere 5 Anime-Tipps für die Herbst-Season 2022. Auf welche Anime-Serie freut ihr euch schon ganz besonders? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!