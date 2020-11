Animal Crossing New Horizons-Fans aufgepasst: Nintendo hat gute Nachrichten

Fans von Animal Crossing: New Horizons müssen keine Angst haben, dass die Unterstützung des Games in naher Zukunft endet. Wie Nintendo nun in einer Investorenkonferenz bekannt gegeben hat, soll das Switch-Spiel noch eine längere Zeit dazu motivieren, die eigene Insel regelmäßig zu besuchen.

Weitere Events in Animal Crossing: New Horizons geplant

Nintendo weiß um die Beliebtheit des süßen Rollenspiels, das euch auf eine einsame Inseln mit noch süßeren Bewohnern und entspannten Spielmechaniken entführt.

Damit es dort auf Dauer nicht zu langweilig wird, möchten die Entwickler dem Spiel langfristig noch etwas mehr Würze verleihen, indem weitere Events in ACNH veranstaltet werden. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa meint genauer:

„In Zukunft werden wir weiterhin In-Game-Events implementieren und möchten eine Situation schaffen, in der die Verbraucher das Spiel noch lange genießen werden. Dies ist die erste Verkaufssaison zum Jahresende für Animal Crossing: New Horizons, und wir hoffen, dass noch mehr Menschen diese Gelegenheit nutzen werden, um das Spiel zu kaufen.“

Animal Crossing: Eure beliebtesten Aktivitäten und Gegenstände in New Horizons

Über 26 Millionen Einheiten wurden von New Horizons inzwischen verkauft. Damit wurde das Game so schnell wie kein anderes das drittmeistverkaufte Switch-Spiel überhaupt.

Die monatlich wechselnden Tierarten, die von den Spieler gefangen und gesammelt werden können sowie die jahreszeitlichen Veränderungen, neuen Inhalte und Events regen Animal Crossing-Fans immer wieder dazu an, einen Abstecher ins Spiel zu wagen.

Erst kürzlich startete beispielsweise die Pilz-Saison, mit der wieder neue Rezepte und Gegenstände hinzugefügt worden sind. Bald geht es mit der Herbstblatt-Saison weiter, die in ein Thanksgiving-Fest gipfeln wird. Dazu erscheint auch noch ein neues Update mit weiteren saisonalen Items.

Animal Crossing: New Horizons – Alle Events im Jahr 2020