Animal Crossing: New Horizons schlägt bald den Nintendo-Bestseller

Die Mischung aus einer weltweiten Pandemie, der chronischen Langweile in den heimischen vier Wänden und die Möglichkeit seine Zeit alternativ in einer kunterbunten und friedlichen Welt verbringen zu können, sind wohl einige der Erfolgsvariablen für Animal Crossing: New Horizons.

Ganz nebenbei ist das Nintendo Switch-Spiel auch noch ziemlich cool und lädt inzwischen eine gigantische Menge Spieler dazu ein, auf der eigenen virtuellen Insel zu leben. Damit schlägt der Titel schon bald den aktuellen Bestseller.

Animal Crossing: New Horizons an der Spitze der Switch-Verkäufe

Im Verhältnis dazu wie lange New Horizons auf dem Markt ist, schlägt das Verkaufsradar bei dem süßen Insel-Abenteuer stark nach oben aus. Schon im Mai ließ sich ablesen, dass sich ACNH schneller als jede andere Switch-Spiel verkauft und auf einem steilen Erfolgskurs befindet. Der Start im März war verlief ebenfalls herausragend.

Inzwischen ist das Spiel bei 26,04 Millionen verkauften Einheiten angekommen und macht es sich damit derzeit auf dem 2. Platz der meistverkauften Nintendo Switch-Games bequem. Damit lautet das aktuelle Ranking der beliebtesten Switch-Titel wie folgt:

The Legend of Zela: Breath of the Wild sowie Pokémon Schwert und Schild, die sich auf dem vierten und fünften Platz einreihen, sind damit ebenfalls bereits weit abgeschlagen. Der Animal Crossing-Vorgänger New Leaf wurde sogar nur halb so oft verkauft, was ACNH somit zum meistverkauften Teil der gesamten Animal Crossing-Reihe macht.

Was macht ACNH so erfolgreich?

Neben den eingangs erwähnten globalen Veränderungen im Rahmen der Corona-Krise und der Möglichkeit sich in New Horizons online zu treffen, machen wohl auch die steten Aktualisierungen und kreativen Entfaltungsmöglichkeiten das Spiel so attraktiv.

Mit besonderen Events in jeder Jahreszeit, der Echtzeit-Spielweise und den monatlichen Veränderungen der Insel sehen viele Fans eine Langzeitmotivation in ACNH, die sich ganz offensichtlich auf die Kaufbereitschaft auswirkt.