Es klingt etwas makaber, aber möglicherweise hätte sich Nintendo keinen besseren Zeitraum ausmalen können, um seinen neuesten Hit Animal Crossing: New Horizons zu veröffentlichen. Zwar wäre die Fortsetzung der beliebten Simulationsreihe auch ohne die Coronavirus-Pandemie mit Sicherheit ein Erfolg gewesen, die weltweiten Quarantäne- und Isolationszustände tragen nun aber offenbar zu einem rekordverdächtigen Start des Spiels bei – besonders in Großbritannien.

Animal Crossing: New Horizons vor DOOM: Eternal

„Animal Crossing: New Horizons“ ist am selben Tag wie DOOM: Eternal erschienen und obwohl beide Titel unterschiedlicher nicht sein könnten und beide eine ähnlich umfangreiche Fanbase aufzuweisen haben, muss sich das neue DOOM vorerst leider geschlagen geben. Zumindest wenn man die physischen Verkäufe beider Games in der Startwoche betrachtet.

Während „New Horizons“ in UK einen besseren Verkaufsauftakt als alle Vorgängerteile von „Animal Crossing“ inklusive Erweiterungen zusammen feiert, liegen die Umsätze von „DOOM: Eternal“ sogar rund ein Drittel hinter DOOM. Hierbei fehlen allerdings die Zahlen der digitalen Verkäufe.

Damit legt „New Horizons“ einen 3,5 Mal stärkeren Start hin als das 2013 erschienene Animal Crossing: New Leaf, das bis dahin den erfolgreichsten Start zu verzeichnen hatte. Überhaupt wurden in Großbritannien in den letzten Wochen allein über 475.000 physische Exemplare von Spielen verkauft. Die gesamte Liste über die britischen Spielplatzierungen, die bis zum 21. März anhand der Verkaufszahlen erfasst worden, seht ihr hier:

Animal Crossing: New Horizons DOOM: Eternal Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Grand Theft Auto 5 Crash Bandicoot N.Sane Trilogie Forza Horizon 4 Crash Team Racing: Nitro-Fueled Red Dead Redemption 2

Auch wenn diese Zahlen für das UK gelten, kann man bei dem Rest der Welt von ähnlichen Ergebnissen ausgehen. Immerhin grassiert SARS-CoV-2 nicht nur im europäischen Raum, sondern hält nach wie vor die gesamte Welt in Atem. So sind Computerspiele aktuell ein besonders beliebter Zeitvertreib in häuslicher Quarantäne.