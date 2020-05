Animal Crossing: New Horizons kann sich wieder einmal mit Verkaufslorbeeren schmücken. Das Nintendo Switch-Spiel hat sich seit dem Release in nur 6 Wochen sage und schreibe 13,4 Millionen Mal verkauft.

Damit bricht der neuste Ableger der Reihe auch seinen erfolgreichen Vorgänger Animal Crossing: New Leaf, der seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 bis heute lediglich über 12,5 Millionen verkaufte Einheit zählt.

Animal Crossing: New Horizons wird von Fan in einem Horrorfilm umgesetzt

Animal Crossing: New Horizons – Ein neuer Rekord

Damit ist „Animal Crossing: New Horizons“ nicht nur eines der erfolgreichsten Switch-Games, sondern auch das mit der höchsten Verkaufsgeschwindigkeit. Kein anderes Nintendo-Spiel konnte sich bisher in einem derart hohen Tempo verkaufen.

Sechs Jahre hat New Leaf benötigt, um die 12-Millionen-Marke zu überschreiten, New Horizons hat dieses Ziel in nur sechs Wochen bereits um über eine Million Einheiten übertroffen.

Animal Crossing: New Horizons bricht Verkaufsrekorde und schlägt DOOM: Eternal

Es ist nicht abzustreiten, dass diese Zahlen auch von der Coronavirus-Pandemie herrühren, die zahlreiche Menschen in Selbstisolation und häusliche Quarantäne verfrachtet hat. Die Ausgangsbeschränkungen hat viele Leute nach drinnen gezwungen und zu passionierten Spielern gemacht.

Davon profitiert hat wohl auch das Mobile-Spin-off Animal Crossing: Pocket Camp. Der April 2020 war der umsatzstärkste Monat in der Geschichte des Smartphone-Games, in dem die Ausgaben der Spieler die 150 Millionen US-Dollar-Marke überschritten haben. Auch die Downloadzahlen scheinen aufgrund der Beliebtheit von New Horizons enorm gestiegen zu sein. Immerhin erhält man mit Hilfe von Pocket Camp auch einige Boni und Gratis-Items.