Zu Beginn ist euer Hab und Gut in Animal Crossing: New Horizons noch recht überschaubar. Damit ihr euch schnell gemütlich einrichten könnt, gibt es jedoch einige versteckte Boni und exklusive Gegenstände im Spiel, die ihr euch ganz einfach beschaffen könnt. Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, was ihr dafür machen müsst.

Sichert euch den Nook-Inc.-Viereckteppich

Wenn ihr Mitglied bei Nintendo Switch Online seid, könnt ihr euch gegen Nook-Meilen einen exklusiven Nook-Inc.-Viereckteppich besorgen.

Besucht den Nintendo eShop Öffnet die Seite von Animal Crossing: New Horizons oder die Sektion Nintendo Switch Online Ladet euch den Teppich herunter

Nun könnt ihr euch den Teppich auch über das Nook-Portal im Service-Center sichern. Weiterhin kann jeder Spieler, der eure Insel besucht, den Teppich über das NookPortal kaufen. Eure Freunde brauchen dementsprechend also selbst kein Nintendo Switch Online, um den neuen Gegenstand für die eigenen vier Wände zu erlangen.

Für alle die jetzt Animal Crossing spielen und Nintendo Switch Online haben gerade was entdeckt: im eshop unter "Nintendo Online" könnt ihr euch den Teppich im Bild gratis holen! #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/pKPAp2maDq — 🌹🌻Denise🌾💮 (@KHZockerin) March 20, 2020

Erhaltet ein cooles Geschenkpaket

Um an ein kostenloses Geschenkpaket für „Animal Crossing: New Horizons“ zu gelangen, müsst ihr lediglich den Mobile-Titel „Animal Crossing: Pocket Camp“ für iOS oder Android auf euer Smartphone herunterladen. Habt ihr das Spiel bislang noch nicht ausprobiert, schließt zunächst das Tutorial ab und erreicht den Punkt im Spiel, ab dem ihr Erholungsgebiete besuchen und euren Zeltplatz gestalten könnt.

Hinweis: Um diese Belohnung zu erhalten, müssen beide Spiele mit eurem Nintendo-Account verknüpft sein. Außerdem benötigt ihr eine Internetverbindung.

Diese kostenlosen Gegenstände erhaltet ihr:

großes Pocket Camp-Schild

einige Pocket Camp-Banner

ein Pocket Camp-Shirt

ein Glückskeks-Stand

zwei Campingwagen als Deko-Gegenstand

Befolgt nun diese einfachen Schritte:

Steuert in dem Titel das Spielmenü an. Klickt anschließend auf My Nintendo auf der unteren rechten Bildschirmseite und loggt euch mit eurem Nintendo-Account ein. Holt euch den Spezial-Coupon für Animal Crossing: New Horizons + 50 Blatt-Bons. Habt ihr diese Belohnung in Animal Crossing: Pocket Camp. angenommen, erscheint ein 16-stelliger Download-Code. Diesen Code benötigt ihr, um die besonderen Items auch in New Horizons zu erhalten. Schreibt ihn euch also am besten auf oder lasst die Seite geöffnet, während ihr den letzten Schritt ausführt. Gebt den erhaltenen Code nun auf eurer Nintendo Switch ein. Wählt dazu Nintendo eShop im Home-Menü, um den Nintendo eShop zu öffnen. Wählt den Account, den ihr benutzen möchtet, um New Horizons zu spielen. Öffnet den Nintendo eShop und wählt Code einlösen auf der linken Seite des Bildschirms. Gibt den 16-stelligen Download-Code ein. Jetzt könnt ihr die besonderen Items im Rahmen dieser Aktion über Nook Shopping bestellen.

Wichtig: Ihr müsst in „Animal Crossing: New Horizons“ erst ein wenig Fortschritt erzielen, um das NookPortal nutzen zu können. Stellt außerdem sicher, dass ihr das aktuellste Software-Update für New Horizons heruntergeladen habt.

Erhaltet eine Nintendo Switch im Spiel

In „Animal Crossing: New Horizons“ gibt es einen ganz besonders coolen Gegenstand, den ihr euch sichern könnt: eine Nintendo Switch! Für die normale Deko-Switch, die ihr in eurem Zelt oder Haus aufstellen könnt, müsst ihr im Grunde eigentlich nicht viel machen. Achtet einfach nur auf euren Briefkasten, da ihr dieses Geschenk von Nintendo per Post erhaltet.

Habt ihr euch die limitierte Special-Edition der Nintendo Switch im „Animal Crossing: New Horizons“-Design gekauft, bekommt ihr eure Switch ebenfalls in diesem Design gestaltet kostenlos ins Spiel geliefert.

Wenn ihr außerdem schnell an viele Sternis kommen möchtet, haben wir die besten Tipps und Tricks für euch zusammengefasst. Außerdem könnt ihr New Horizons auch mit euren Freunden genießen. Alle Infos zu den verschiedenen Multiplayer-Möglichkeiten gibt es hier im Überblick.