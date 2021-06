Mit Beginn des Sommermonats Juli verschwinden einige Fisch-und Insektenarten sowie Meerestiere aus Animal Crossing: New Horizons. Welche Tiere ihr also nur noch in den wenigen verbleibenden Juni-Tagen fangen könnt, entnehmt ihr unserer Auflistung.

Animal Crossing – Letzte Chance für Fische, Insekten und Meerestiere

Wir unterscheiden bei unserer Übersicht zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre, damit ihr wisst, wo genau die Tierchen vorerst verschwinden. Allzu viel Stress müsst ihr euch in diesem Monat allerdings nicht machen, denn zur Sommerzeit verlassen nur wenige Exemplare „Animal Crossing: New Horizons“.

Welche Fauna-Bewohner eurer ACNH-Insel mit dem Endes des Junis genau gehen, könnt ihr im Folgenden zusammen mit dem Preis und der Uhrzeit ihrer Verfügbarkeit nachlesen.

Nordhalbkugel

Fische

Masulachs : 1.000 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 1.000 Sternis

Saibling : 3.800 Sternis Wo: Wasserfall Wann: 16-9 Uhr

: 3.800 Sternis

Insekten

Geigenkäfer : 450 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig

: 450 Sternis

Hundertfüßer : 300 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 16-23 Uhr

: 300 Sternis

Kohlweißling : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 160 Sternis

Kugelassel : 250 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 23-16 Uhr

: 250 Sternis

Leuchtkäfer: 460 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 9-14 Uhr

460 Sternis

Marienkäfer : 200 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8-17 Uhr

: 200 Sternis

Ritterfalter : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 2.500 Sternis

Zitronenfalter : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 160 Sternis

Meerestiere

Perlboot (Chambered Nautilus): 1.800 Sternis Wann: 16-9 Uhr

1.800 Sternis

Leuchtkalmar (Firefly Squid): 1.400 Wann: 21-4 Uhr

1.400

Hummer (Lobster): 4.500 Sternis Wann: Ganztägig

4.500 Sternis

© Nintendo/PlayCentral.de

Südhalbkugel

Fische

Hecht : 1.800 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

: 1.800 Sternis

Insekten

–

Meerstiere

Miesmuschel (Mussel): 1.500 Sternis Wann: Ganztägig

1.500 Sternis

Turbanschnecke (Turban Shell) : 1.000 Wann: Ganztägig

: 1.000

Languste (Spiny Lobster): 5.000 Sternis Wann: 21-4 Uhr

5.000 Sternis

Animal Crossing New Horizons: Nintendo erklärt den Bewohner-Handel für regelwidrig

Solltet ihr einige der aufgelisteten Tierchen im Juni nicht mehr fangen, macht euch keine Gedanken! Viele Exemplare tauchen in den folgenden Monaten noch einmal auf und werden durch viele neue wertvolle Arten ersetzt.

Juli-Events in New Horizons

Für weitere Zeitvertreibe stehen auch noch einige Events für „Animal Crossing: New Horizons“ in Aussicht, die wir euch hier auflisten. Unter anderem startet für Nordhalbkugel-Spieler*innen am kommenden Samstag das Insektikus-Turnier und für am 10. Juli das Angelturnier für alle.