Der April neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und damit auch die Chance in Animal Crossing: New Horizons auf bestimmte Insekten und Fische zu stoßen. Denn ab Mai verschwinden wieder einige Exemplare für kürze oder längere Zeit von eurer Insel. Geht also am besten noch schnell auf die Pirsch!

Animal Crossing: New Horizons im April

Möchtet ihr einen vollständigen Überblick über alle möglichen Fisch- und Insektenarten, ihre Verkaufspreise und die hilfreichen Angel- und Fangzeiten, findet ihr in diesen beiden Beiträgen alle wichtigen Informationen:

Preis, Uhrzeit und Fundorte: Alle Fische in Animal Crossing: New Horizons im Überblick

Wollt ihr euch dagegen wirklich nur auf den aktuellen Monat und die letzten April-Tage konzentrieren, um eure Faunapädie noch entsprechend zu vervollständigen, checkt die folgenden Listen aus, denn diese Insekten und Fischarten verschwinden mit Beginn des Monats Mai von eurer Insel.

Nordhalbkugel

Fische

Kliesche

Marlin

Thunfisch

Insekten

Vogelspinne

Südhalbkugel

Fische

Goldmakrele

Kampffisch

Katzenwels

Muräne

Nasenmuräne

Regenbogenfisch

Schnappschildkröte

Skalar

Stachelmakrele

Tilapia

Insekten

Feuerlibelle

Gesichtswanze

Königslibelle

Quelljungfer

Sandlaufkäfer

Singgrille

Skorpion

Stinkwanze

Derzeit läuft in „Animal Crossing: New Horizons“ übrigens noch bis zum 4. Mai 2020 der Tag der Natur. Hierbei könnt ihr zusätzliche Bonusmeilen sammeln und kleinere Geschenke, wie Hecken statt Zäune, erhalten. Es lohnt sich also nicht nur für die schwindenden Tierarten auf eurer Insel vorbeizuschauen. Denn Reiner und Gerd sind ebenfalls wieder und bringen mit ihren Besuchen nicht nur Büsche und Hecken, sondern ebenso die Kunstgalerie in den aktuellsten Animal Crossing-Titel zurück.